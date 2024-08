Princess Peach - Showtime: Über 100.000 Verkäufe in Deutschland

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Princess Peach - Showtime ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im vergangenen Monat konnten die beiden Nintendospiele Princess Peach – Showtime (zum GG-Test) und Pikmin 4 (zum GG-Test) die Grenze von über 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland überschreiten. Während dieses Ziel Princess Peach – Showtime innerhalb weniger Monate erreichte, benötigte Pikmin 4 ein sattes Jahr um diese Marke zu knacken.

Allerdings sind beide Spiele noch weit davon entfernt, an die drei Platzhirsche der deutschen Verkaufscharts heran zu kommen. Mehr als 600.000 Mal wanderten auf Platz 1 Call of Duty – Modern Warfare 3 und danach folgend Diablo 4 sowie EA Sports FC 24 in die heimischen Spielstuben. Allerdings werden die letztgenannten Titel auch auf mehreren Spielplattformen angeboten.