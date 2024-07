Alien – Romulus: Finaler Filmtrailer erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aliens - Dark Descent ab 28,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie es zu erwarten war, startet Alien – Romulus am 15. August in den deutschen Kinos und damit einen Tag früher als in den Vereinigten Staaten. Zu dem Film ist jetzt der finale Trailer erschienen, der auch etwas mehr Storyelemente offenbart.

Alien – Romulus entstand unter der Regie von Fede Álvarez, der mit seinen Filmen wie Evil Dead oder Don't Breathe bereits bewiesen hat, dass er in dem Horror-Genre Akzente setzen kann. Chronologisch spielt der Film zwischen Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Aliens – Die Rückkehr sowie ohne Sigourney Weaver als Ripley, die sich zu der Zeit im Tiefschlaf in ihrer Rettungskapsel befindet. Überhaupt soll der Streifen mit Versatzstücken der ersten beiden Kinostreifen angereichert sein.

Diesmal spielt die Handlung im Jahr 2142 auf einer scheinbar verlassenen Raumstation, die von einer Gruppe junger und verzweifelter Kolonisten entdeckt und geplündert wird. Wie üblich, könnt ihr unter der News die deutschsprachige Fassung des Trailers anwählen. Die englischsprachige Variante findet ihr in den Quellenangaben.