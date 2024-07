Burden of Command: Tactical Leadership RPG erscheint um die Jahreswende

PC

Indie-Entwickler Green Tree Games hat seinem Titel Burden of Command ein Release-Fenster gegeben: Das Tactical Leadership RPG soll im Zeitraum Dezember bis Februar erscheinen. In Burden of Command übernehmt ihr die Rolle eines Kompaniechef einer fiktiven Kompanie des realen 3rd Batallion des US 7th Infantry Regiment im Zweiten Weltkrieg. Ihr kämpft von Marokko bis zum Adlernest, also dem Kehlsteinhaus in Berchtesgaden. Natürlich wird euer taktisches Geschick gefragt sein. Die Besonderheit ist, dass Burden of Command die psychologische Belastung in den Fokus rückt und ihr auch das Ziel habt, eure Jungs wieder nach Hause zu bringen. Gegenüber pcgamer.com bezeichnete der Entwickler den Titel als "Band of Brothers meets Xcom mit einer Dosis Schlachtfeld-Psychologie, bei der jede Entscheidung zählt."

Die Entwicklung dauerte deutlich länger als geplant und war laut des vorgenannten Artikels sogar einmal für Mitte 2019 geplant gewesen. Auch der Teasertrailer ist schon sieben Jahre alt. Ein Grund könnte das kleine Team sein, von dem viele nur in ihrer Freizeit an dem Spiel arbeiten können. Die Teamseite liest sich dennoch, auch aufgrund der militärischen Expertise, sehr vielversprechend. Auf dem offiziellen Youtube-Kanal finden sich auch aktuellere Videos, zum Beispiel ein kürzlich erst erschienenes Video zur Historischen Authentizität, das ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.