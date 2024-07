Breachway: Card-Driven-Space-Roguelike startet am 30.08.2024 in den EA

PC

Das Card-Driven-Tactical-RPG-Roguelite Breachway wird am 30.08.2024 auf PC via Steam, GOG und EGS in den Early Access starten.

In Breachway wählt ihr eine von verschiedenen Schiffsklassen, baut eine Crew auf, individualisiert eure Ausstattung und kämpft rundenbasierte, dynamische Raumschlachten. Dafür solltet ihr euer Kartendeck und eure Schiffsressourcen optimal nutzen. Durch Upgrades schaltet ihr neue Karten frei und lernt neue Kombinationen kennen, um allen Gefahren und Rivalen auf der Suche nach dem Signal zu trotzen.

Zum Start des Early Access gibt es folgende Feature:

Vier Schiffstypen mit eigenen Layouts, Synergie-Effekten, Boni und Beziehungswerten zu anderen Fraktionen.

Verschiedene Waffensysteme für die intensiven, rundenbasierten Kämpfe, von Lasern und Raketen über Flak und Railguns bis hin zum Hacking.

Es gibt mehr als 200 Karten zu entdecken um eure Module zu verbessern und eure Ausstattung zu finetunen.

Einmalige, rekrutierbare Charaktere für eure Crew, die Spezialfähigkeiten in den Kämpfen einsetzen können.

Galaxie-Karte mit zwei Regionen und jeweils eigenen Events, Gegnertypen und Bossen. Benutzt das Betriebsstoff-System um schwer zu erreichende Gebiete anzusteuern und achtet auf die Umgebung, die die Kämpfe beeinflusst.

Vier voll ausgebaute Fraktionen, jede mit eigenen Events und Loyalitäten.

Meta-Progression zwischen den Runs: Schaltet Schiffsboni, Module und Schiffsvarianten frei.

Raumstationen, Missionen, Items, Zufallsevents und mehr.

Breachway war zuletzt während des Steam Next Fest im Februar 2024 sehr erfolgreich und gehörte bei mehr als 1000 Spielen zu den 50 meistgespielten Demos. Eine Demo ist weiterhin verfügbar. Insgesamt hat der Indie-Titel bereits mehr als 150.000 Wunschlisteneinträge angesammelt. Eine Lokalisation erfolgt unter anderem ins Deutsche.