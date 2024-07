Was erwartet ihr besonders gespannt?

Teaser Uns stehen noch einige große Spiele in den nächsten Monaten ins Haus.

2023 war ein extrem vollgepacktes Spielejahr, doch auch 2024 lässt sich nicht Lumpen, von großen Titeln wie Like a Dragon - Infinite Wealth und Dragon's Dogma 2, über das riesen Add-On Elden Ring: Shadow of the Erdtree bis hin zu Indies wie Hades 2 (Early Access), Manor Lords (Early Access) und Indika.

Doch auch in der zweiten Jahreshälfte erwarten uns noch einige große Titel, darunter vielversprechende Spiele zu großen Lizenzen wie Indiana Jones und der Große Kreis, Star Wars Outlaws oder Warhammer 40.000 - Space Marine 2. Da auch jeden Indie-Titel mit Potential einzubeziehen, hätte die Liste gesprengt. Daher habt ihr für diese Sonntagsfrage die Auswahl aus einer Liste größerer Titel. Wenn euch etwas ganz anderes mit Vorfreude erfüllt, wählt anderes und erörtert das gerne in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.