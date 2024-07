Elden Ring: Bücher des Wissens, Band III erscheint im September 2024

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Future Press und Bandai Namco haben den dritten Band der Buchreihe Elden Ring - die Bücher des Wissens angekündigt. Das enzyklopädische Werk im Hardcover umfasst 352 Seiten und ist ein vollständiger Katalog der Welt von Elden Ring - Shadow of the Erdtree. Das Buch soll im September 2024 erscheinen.

Es umfasst:

Umfassende Karten der Spielwelt, auf denen jeder Gegenstand, jeder wichtige Punkt und jeder namhafte Gegner verzeichnet sind.

Ein Bestiarium mit Analysen der verschiedenen Feinde.

Ein Quest-Leitfaden, der die neue Geschichte rund um den verschollenen Gott Miquella näher erläutert.

Vollständige Katalogisierung der neuen Ausrüstungsgegenstände.

Bonusinhalte wie eine Konzeptkunstsammlung, ein kompletter Fortschrittsleitfaden sowie ein Leitfaden zur Charaktererstellung, der vorhandene und neue Ausrüstung kombiniert.

Elden Ring – Die Bücher des Wissens, Band III: Shadow of the Erdtree erscheint auch auf deutsch und wird bei teilnehmenden Händlern und im offiziellen Bandai Namco Store erhältlich sein. Die zugrunde liegende Erweiterung Elden Ring - Shadow of the Erdtree ist bereits für Xbox Series X|S, Xbox One, PC (via Steam), PS4 und PS5 erhältlich.