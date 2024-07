PM: The Arcade Crew kündigt Shuffle Tactics an – Ein düsteres Fantasy-Taktik-RPG mit Deckbuilding-Elementen – öffentliche Alpha am 24. Juli spielbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Arcade Crew kündigt Shuffle Tactics an – Ein düsteres Fantasy-Taktik-RPG mit Deckbuilding-Elementen – öffentliche Alpha am 24. Juli spielbar

– Bekämpfe und überliste Gegnerflanken, während du versuchst, die Wahrheit hinter einer landesweiten Korruption zu enthüllen –

PARIS – 19. Juli 2024 – Der Publisher The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax) und der Entwickler Club Sandwich haben heute Shuffle Tactics angekündigt, ein düsteres Fantasy-Taktik-RPG mit Deckbuilding-Elementen, das 2025 für PC erscheinen wird. Taktiker können jedoch bereits bald ihre ersten ausgeklügelten Strategien entwerfen, da die öffentliche Alpha von Shuffle Tactics am 24. Juli auf Steam verfügbar sein wird. Spieler, die an der Weiterentwicklung des Spiels mitwirken möchten, können hier ihr Feedback geben.

Die aufregenden Kämpfe in Shuffle Tactics bieten eine interessante Mischung aus rundenbasierten taktischen Schlachten und kartenbasierten Aktionen, wie im heutigen Trailer gezeigt:

In der mittelalterlichen Welt von Asteria hat König Ogma das Land verflucht, während er versuchte, seine geliebte Königin wiederzubeleben. Anstatt seine wahre Liebe in ihr Königreich zurückzubringen, hat König Ogma Glimmerfluchs über die Welt gebracht. Diese mysteriöse Kraft hat die Bewohner Asterias und den König selbst korrumpiert, aber auch den Helden von Shuffle Tactics besondere Kräfte verliehen. Entdecke das Geheimnis hinter dem Fluch, der diese Krieger immer wieder ins Leben zurückholt, nachdem sie im Kampf gefallen sind, und kämpfe gleichzeitig darum, den korrumpierten König Ogma zu besiegen, um Frieden im Reich Asteria wiederherzustellen.

Die auf einem Raster basierenden Begegnungen in Shuffle Tactics fordern die Spieler heraus, die umweltbedingten Taktiken des Geländes zu nutzen, wobei die anpassungsfähige Beherrschung durch das tiefgehende Deckbuilding gefördert wird. Es stehen Hunderte von Karten zum Experimentieren zur Verfügung. Die Spieler müssen eine Vielzahl von Variablen in ihren Strategien berücksichtigen; die Kämpfe in Shuffle Tactics bieten 26 einzigartige Gegnertypen und 18 Bosskämpfe.

Doch die drohenden Schlachten sind nicht ohne Hoffnung und werden nicht allein gemeistert. Eine Auswahl von 20 verschiedenen Begleitern, die jeweils eigene Vorteile im Kampf über eine Reihe von Disziplinen wie Heilung, Magie und Bogenschießen bieten, wird den hoffnungsvollen Retter von Asteria unterstützen. Spieler können diese Verbündeten anheuern, um kraftvolle Synergien im Kampf zu nutzen und spektakuläre sowie potenziell unaufhaltsame Gruppen zu bilden. Die taktischen Optionen und Möglichkeiten werden durch das Finden mythischer Relikte weiter vertieft, die neue Möglichkeiten in jedem Kampf eröffnen.

Die Welt von Asteria wird durch lebendige Pixelkunst zum Leben erweckt, mit schneebedeckten Waldlandschaften, die reichlich Licht und Schatten bieten, und zusammen den methodischen Kämpfen von Shuffle Tactics einen auffälligen Flair verleihen. Cleveres Positionieren, um die sich ändernden Höhenunterschiede des Geländes auszunutzen, wird entscheidend sein, um sich durch hervorragend belohnende Schlachten zu kämpfen.

Um die neuesten Updates zu Shuffle Tactics zu erhalten, füge das Spiel auf Steam deiner Wunschliste hinzu und folge @TheArcadeCrew und @clubsandwichinc auf X.

Über The Arcade Crew

Mit einem Ansatz, bei dem das Gameplay im Vordergrund steht und Fokus auf hohe Qualität produziert und veröffentlicht The Arcade Crew großartige Indie- und innovative Spiele von kreativen Teams aus aller Welt. Zu den ikonischen Projekten der Crew gehören Blazing Chrome und Vengeful Guardian Moonrider von JoyMasher, Infernax von Berzerk Studios, The Last Spell von Ishtar Games und Young Souls von 1P2P. Die Crew arbeitet an mehreren neuen Spielen für 2024 und darüber hinaus.

Besuche die Crew unter http://www.thearcadecrew.com .

Club Sandwich wurde von Maxime Briand gegründet, der 2020 mit seinem vorherigen Studio Clean Cut Games, das er mitgegründet hatte, Hair Dash veröffentlichte, das großen Erfolg auf Mobilgeräten hatte. Da ihm PC-Spiele besser gefielen, beschloss er, Club Sandwich zu gründen und eine Mischung aus Genres auszuprobieren, die ihm gefallen: Deckbuilding und Taktikspiele.