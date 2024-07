Deutsches Spielestudio Blankhans schließt Ende des Jahres

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das deutsche, komplett auf Remote-Arbeit ausgelegte Spielestudio Blankhans gab bekannt, dass es Ende diesen Jahr seine Pforten schließen wird. Das Studio schuf das OnlineSurvival-Spiel Coreborn - Nations of the Ultracore.

Creative Director des Titels ist Hauke Gerdes, bekannt von Rocketbeans. Coreborn basiert auf der Ultracore-Welt, die Gerdes für ein Actual-Play-Format bei Rocketbeans TV schuf, bei dem also für Zuschauerinnen und Zuschauer eine Pen-and-Paper-Runde gespielt wurde.

Für die Erweiterung The Liquid Meadows konnte zudem knapp eine Million Euro Gamesförderung vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gewonnen werden. The Liquid Meadows erschien im Juni diesen Jahres als großes Gratis-Update und markierte zugleich das Ende des Early Access von Coreborn. Die Steam-Bewertungen fallen ausgeglichen aus. Als Kritikpunkten wird neben fehlendem Feinschliff auch angeführt, dass sich zu wenig aus der fantasievollen Vorlage im Spiel wiederfinde.

Auch wenn die Geschichte von Blankhans endet, es entsteht derzeit noch ein anderes Spiel auf Basis einer der anderen Welten, die Gerdes für Rocketbeans schuf und als Spielleiter in den Shows zum Leben erweckte: Morriton Manor dreht sich um vier Exzentriker, die okkulte Kriminalfälle im Viktorianischen Zeitalter lösen. Beim Unforeseen Incidents-Studio Backwoods Entertainment entsteht das darauf basierende Adventure Morriton Manor Stories - Nordic Whispers, in dem eine Ermittlerin auf der Suche nach besagten Exzentrikern in einer Zeitschleife gefangen wird.