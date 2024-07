PM: Mortal Kombat 1: Takedas entwaffnende Brutality enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die New Era, die in Mortal Kombat 1 etabliert wurde, war voller klassischer Charaktere aus der Serie, die sich auf neue und interessante Weise entwickelten. Das Mortal-Kombat-Universum zu resetten hat uns ermöglicht, mit ihren Geschichten zu experimentieren und ihre Beziehungen zu scharfen, Verbindungen zu stärken und ihre Konflikte noch härter zu machen. Wir nehmen Charaktere in neue interessante Richtungen mit und ehren dabei ihre Vergangenheit.

Bevor wir in den Hintergrund von Takeda eintauchen, der zur Besetzung von Mortal Kombat 1 stoßen wird, werfen wir kurz einen Blick auf seinen Brutality-Finishing-Move.

Als das Team sich entschied, Takeda Takahashi zur Besetzung von Mortal Kombat 1 hinzuzufügen, standen wir vor einer interessanten erzählerischen Herausforderung: Wie sorgen wir dafür, dass ein Charakter, der ursprünglich ein Kämpfer der zweiten Generation war, neben seinen direkten Vorfahren stehen kann? Wir beschlossen, Takedas Geschichte etwas zu ändern, um ihn fest in der Gegenwart der New Era zu verankern.

Mortal Kombat 1 stellt neu imaginierte Versionen von Kultcharakteren vor, die so nie zuvor gesehen wurden und in dieser New Era, die von Fire God Liu Kang erschaffen wurde, ist Takeda Kenshi Takahashis Cousin, nicht sein Sohn. Als ein weiterer Takahashi hat auch er den Yakuza gedient. Als ein weiterer Held entschied auch er sich schließlich, sie zurückzuweisen. Aber das bedeutet nicht, dass er und Kenshi Verbündete sind. Wie auch in der früheren Mortal-Kombat-Ära haben die beiden Männer unterschiedliche Ziele, die sie oft in Konflikt geraten lassen. Während Kenshis Fokus darauf liegt, seine Familie aus dem Griff der Yakuza zu befreien, ist Takeda auf ihre Zerstörung aus und will dabei auch die gesamte Unterwelt des Earthrealms auslöschen. Kenshi ist kein Fan von Takedas größerer und tödlicherer Agenda.

Selbst mit diesen Veränderungen behält Takedas Hintergrund immer noch Schlüsselelemente aus der Erzählung der früheren Iteration. Wie bisher hat er einen großen Teil seines Lebens bei den Shirai Ryu verbracht. Er trainierte mit Scorpion und verbindet dessen Shirai-Ryu-Technik mit seinem eigenen Kampfstil.

Als wir anfingen, Takdas Skripte zu schreiben, stellten wir fest, dass seine Welt tiefer mit der der anderen Kämpfer verbunden sein musste. Um das sicherzustellen, brachten wir den kriminellen Red-Dragon-Clan mit in die Mischung. Sie tauchen zum ersten Mal in der New Era als schattenhafte Bosse hinter all dem organisierten Verbrechen von Earthrealm und Outworld auf.

Takeda Takahashi wird ab dem 23. Juli in einer Early-Access-Zeit für diejenigen verfügbar sein, die ein Mortal Kombat 1 Kombat Pack für PlayStation 5 haben, und dann ab dem 30. Juli für alle. Zusätzlich wird Takeda zum ersten Mal vor seinem Release bei der Evolution Championship Series (Evo) Kampfspieltournee in Las Vegas verfügbar sein, die vom 19. Juli bis zum 21. Juli stattfindet. Diese Gelegenheit wird es exklusiv für Besucher des Events geben und ist am Mortal-Kombat-1-Stand in der Las Vegas Convention Center West Hall zu finden.