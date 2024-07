PM: Splitgate 2 tritt 2025 durchs Portal zu PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Als wir im Sommer 2021 Splitgate für PS4 veröffentlichten, wussten wir noch nicht, was uns erwartete. Und wir waren ganz sicher nicht bereit für Millionen von Spielern, die unsere Version eines First-Person-Shooter online austesten wollten. Ich glaube, dass die meisten Entwickler mit der Idee starten, das Spiel ihrer Träume zu machen, aber Zeit, Technologie, Erfahrung und eine Menge anderer Faktoren kommen einem in die Qure. In Splitgate konnten wir in Spiel machen, das wir lieben und dass unsere grandiose Community sofort willkommen geheißen hat – aber wir haben nicht das Spiel unserer Träume gemacht.

I glaube wirklich, dass Splitgate 2 ein Spiel ist, von dem ich schon geträumt habe, als Nicholas Bagamian und ich in Stanford zusammenkamen, und beschlossen, Portale in einem Shooter unterzubringen.

Wir haben an Splitgate 2 so lange gearbeitet, dass wir euch wirklich mehr darüber erzählen wollen – aber noch nicht jetzt. Wir werden so viel mehr mit euch im August teilen können.

Aktuell kann ich euch aber schon mal die Basics erzählen: Splitgate 2 ist ein Multiplayer First-Person-Shooter, den wir auf der Unreal Engine 5 gemacht haben. Es wird Free-to-Play, hat ein Faction-System und erscheint 2025 für PS5 und PS4. Oh, und natürlich gibt es Portals.

Das erste Splitgate haben wir mit 20 Leuten gemacht – und keiner von uns hatte vorher jemals ein Spiel entwickelt. Dank unserer leidenschaftlichen Spieler brachte uns der frühe Erfolg von Splitgate aber Investitionen, die uns ermöglicht haben, unser Team wachsen zu lassen. Ich bin stolz, mit erfahrenen Experten der Branche von Riot, Ubisoft, Santa Monica Studios und vielen anderen Entwicklern zu arbeiten, die an meinen Lieblingsspielen mitgearbeitet haben. 1047 Games ist nicht mehr „ein paar Uniabsolventen, die hoffen, dass ihr Server überlebt“. Wir sind ein Team aus erfahrenen Spieleveteranen, die einen AAA-Shooter entwickeln, der euch hoffentlich überraschen, begeistern und anregen wird.

Obwohl es unglaublich schwierig war, 2022 mit der Entwicklung von Splitgate aufzuhören, haben mich viele Reflektionen mit dem Team überzeugt, dass der richtige Weg zur bestmöglichen Version des Spiels eine echte Fortsetzung ist. Wir mussten neu anfangen in einigen Bereichen. Das bedeutet, dass wir in der Unreal Engine 5 von Grund auf neu aufbauen mussten – mit neuen Charaktermodellen, neuen Karten, neuen Waffen und neuen Portal-Wänden und Portalen.

Obwohl wir ein reiner Multiplayer-Shooter sind und keine Single-Player-Kampagne haben, beauftragten wir auch einen großartigen Autor, um unser Universum aufzubauen. Wenn ihr das Lore von Splitgate 2 erkunden wollt, könnt ihr jetzt mit den kostenlosen Splitgate-2-Comics in unserer App starten. Ihr könnt mehr Videoszenen erwarten und andere Überraschungen, die auch in Zukunft übers Spiel hinaus gehen werden. Tretet unserer unglaublichen Community auf Discord bei und gehört zu den ersten, die alle neuesten Splitgate-2-Entwicklungen kennen.

Einer der Gründe, wieso wir Splitgate 2 auf der Unreal Engine 5 machen wollten, war, dass wir wirklich geile Charakter-Skins und Waffen haben wollten. Das gilt auch für die kostenlosen Basisskins und Waffen, bei denen ich absolut sichergehen wollte, dass sie besser aussehen als alles, was wir im ersten Spiel hatten. Von den Visuals bis zum Audiodesign und Spielmodi war unser Ziel Exzellenz für unsere Spieler.

Wir hatten noch ein paar weitere Ziele bei der Entwicklung von Splitgate 2. Eins war „Wie können wir das ganze Jahr den Spaß aufrecht erhalten?“ Das Ziel kam direkt mit einem klaren Plan: „Ein Spiel entwickeln, das mindestens ein Jahrzehnt hält.“

Das bedeutet, dass wir viel darüber nachgedacht haben, wie wir Splitgate 2 frisch und lebendig halten können – auch lange nach dem Launch. Es geht nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass wir beim Launch schon jede Menge großartigen Content haben. Sondern es beginnt bei der absoluten Grundlage des Designs. Obwohl das erste Splitgate von klassischen Arena-Shootern inspiriert wurde, wurde uns auch klar, dass wir für ein modernes Spiel, das lange bleibt, Tools entwickeln mussten, die eine tiefe und befriedigende Spielschleife bilden.

Das beginnt dann mit unserem Faction-basierten Multiplayer, über den wir jetzt noch keine Details teilen können. Aber ihr könnt eine Menge davon in unserem Announcement-Trailer sehen.

Es gibt eine Menge in Splitgate 2 zu sehen, wenn es 2025 für PS5 und PS4 erscheinen wird. Setzt es jetzt auf eure Wishlist, damit ihr nichts verpasst!