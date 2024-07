Path of Exile: ARPG bekommt riesigen Patch mit Aufbau-Mechanik

PC XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Neuseeländer von Grinding Gear Games haben am 18. Juli die neue Erweiterung für das Action-RPG Path of Exile vorgestellt. In den gut 30.000 Zeilen umfassenden Patchnotes werden auch viele von Spielern schon lange ersehnten Änderungen von Kernsystemen vorgestellt.

Path of Exile bekommt regulär alle drei Monate eine neue Erweiterung ("League"), die mit frischen Mechaniken und Belohnungen euch wieder zum Anspielen motivieren möchte. Dieses Mal hat die Entwicklung der Erweiterung vier Monate gedauert – umso umfassender sind die Anpassungen.

Die am 26. Juli beginnende Season Settlers of Kalguur lässt euch einen Handelsaußenposten für Kalguur (bekannt durch NPCs aus der Expedition-Erweiterung) aufbauen. In Aufbauspiel-Manier verwendet ihr das jetzt auch erstmals existierende Gold als Währung zum (Aus-)Bau von Gebäuden und dem Anheuern von spezialisierten Arbeitskräften und NPCs.

Ihr könnt Minenarbeiter anheuern, die Ressourcen wie Eisen abbauen. Entdecker laufen die Endgame-Bereiche ("Maps"), die ihr nicht selbst erledigen könnt oder wollt. Die Mannschaft der Handelsschiffe liefert die abgebauten Ressourcen an benachbarte Städte oder nach Kalguur selbst. Die Belohnung erhaltet ihr in Gegenständen oder Währungs-Orbs sollte die Überfahrt überstanden sein, die Schiffe können von Piraten angegriffen und entführt werden. Je wertvoller die Ware, desto höher das Risiko.

Die wohl wichtigste Änderung ist die Einführung eines automatischen Marktplatzes für Währungen, war bisher doch immer der Handel von Spieler zu Spieler die Maxime des F2P-Spiels. Andere Änderungen sind:

Die Aufstiegsklasse Raider wurde vom Warden ersetzt, welcher Elementarschäden, Rindenhaut und Tinkturen nutzt.

Der Nahkampf wurde grundsätzlich neu ausbalanciert, fast alle Skills verursachen mehr Schaden. Nahkampf-Totems wurden entfernt. Es gibt neue Items, die bessere Defensiv-Werte haben.

Die Schwierigkeit der Stufe-17-Karten wurde erheblich reduziert.

Erweiterte Möglichkeiten bei Crafting: Runenschmieden und Rekombinatoren.

Wiedereinführen und Überarbeitung von älteren League-Mechaniken (Sentinel, Blight, Ritual, uvm.).

Die Möglichkeit durch Ausrüstung mehr Beute zu finden wurde entfernt (Increased Item Quantity). Es ist weiterhin möglich dadurch bessere (seltenere) Gegenstände zu finden (Increases Item Rarity).

Der Atlas der Welten zeigt nun an, welche Divination Cards in den Karten auffindbar sind.

Das Umskillen ist nun mit Gold möglich und auf früheren Leveln so günstiger und einfacher möglich.

Einen Überblick über die Änderungen der Erweiterung gibt der Trailer unter dieser News. Ausführlichere Informationen findet ihr in diesem Video.