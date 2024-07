Like a Dragon: Nächstes Spiel des Studios wird auf der TGS 2024 angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Like a Dragon - Infinite Wealth ab 43,99 € bei Amazon.de kaufen.

Erst Anfang diesen Jahres ist mit Like a Dragon - Infinite Wealth (im Test) der neueste Teil der ehemals als Yakuza bekannten Reihe erschienen, doch Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio macht sich schon wieder für eine Ankündigung bereit.

Wie VGC berichtet, kündigte das Team in einem Live-Stream an, bei der diesjährigen Tokyo Games Show sein nächstes Spiel anzukündigen. Laut Besuchern eines Panels vom Studio auf der Anime Expo sollen Teammitglieder in diesem Rahmen gesagt haben, das nächste Spiel werde Fans überraschen (wobei dort Uneinigkeit herrscht, ob damit konkret der nächste geplante Teil von Like a Dragon gemeint war).

Es ist sonst noch nichts zu dem Titel bekannt, es könnte sich also um eine Ankündigung zur im selben Universum spielenden Judgment-Reihe handeln oder auch um ein weiteres Spin-off wie Like a Dragon Gaiden (im Test) oder ein Remake wie Like a Dragon - Ishin! (im Letsplay).