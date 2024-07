Orcs Must Die! - Deathtrap angekündigt // Release 2025

PC Xbox X

Das für die Tower-Defense-Action Orcs Must Die! bekannte Studio Robot Entertainment hat den fünften Teil der Reihe mit dem Untertitel Deathtrap angekündigt.

Wieder gilt es, Horden an Orks direkt mit eurer Kriegsmagierin oder eurem Kriegsmagier in der Third-Person-Perspektive zu vertrimmen. Da die Monster allerdings in riesigen Horden anrücken, müsst ihr wie immer deren Reihen mit reichlich Fallen ausdünnen, um nicht überrannt zu werden. Der neueste Ableger verspricht im Spielstil stärker unterscheidende Helden (ähnlich wie im dritten Teil Unchained), Koop für bis zu vier Spieler, ein tieferes Progressions-System, Roguelite-Runs und verbesserte Grafik nebst Physik.

Orcs Must Die! - Deathtrap soll 2025 für PC und Xbox Series S|X erscheinen.