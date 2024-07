PM: FLINTLOCK: THE SIEGE OF DAWN JETZT ERHÄLTLICH FÜR XBOX SERIES X|S, PLAYSTATION 5 UND PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Flintlock: The Siege of Dawn jetzt erhältlich für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC

London (18. Juli 2024) – Der in Neuseeland ansässige Entwickler A44 Games und der Publisher Kepler Interactive gaben heute bekannt, dass Flintlock: The Siege of Dawn jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (über Steam und den Epic Games Store ) sowie Xbox Game Pass & PC Game Pass erhältlich ist.

Flintlock: The Siege of Dawn ist ein waghalsiges neues Action-RPG, das in einer schönen, aber gefährlichen Welt spielt, in der Magie und Schießpulver aufeinanderprallen. Spieler übernehmen die Kontrolle über Nor Vanek, zusammen mit ihrem mystischen Begleiter Enki, und finden sich in einem unerbittlichen Kampf gegen die Götter und ihre bedrohliche Armee der Toten wieder. Sie müssen ihre Kampffähigkeiten mit einer fesselnden Mischung aus Schießpulver und Magie schärfen, um die verlorene Stadt Dawn zurückzuerobern, während die Welt um sie herum im Chaos versinkt. Erkunden Sie einzigartige Orte mit Nors schwarzpulverbasierten Fähigkeiten und Enkis Magie, befreien Sie belagerte Dörfer, um Ordnung in die Welt zurückzubringen, und suchen sowie verbessern Sie mächtige Ausrüstung mit einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten auf Ihrem Weg zur Rache. Da die Götter danach streben, über alles zu herrschen, was sie Heimat nennen, muss Nor mehr als nur eine Soldatin werden, um die Menschheit zu retten.

Flintlock: The Siege of Dawn ist jetzt für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (über Steam und Epic Games Store) für €39.99 erhältlich und ab dem ersten Tag im Xbox & PC Game Pass verfügbar. Darüber hinaus ist eine physische Deluxe-Edition für Xbox Series X|S und PlayStation 5 bei ausgewählten Händlern über Maximum Entertainment erhältlich. Diese Edition enthält das komplette Spiel, den digitalen Soundtrack, das digitale Artbook sowie zusätzliche DLC-Kosmetikinhalte für Nor sowie die Champions-Pistole und die Champions-Axt.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.playflintlock.com .

Über A44:

A44 Games wurde 2013 gegründet, mit dem Ziel Spiele zu erschaffen, die das Team selbst spielen will. Mit Sitz im neuseeländischen Wellington kombiniert A44 Games Expertise im Bereich cineastischer Erlebnisse mit komplexem Gameplay. A44s erstes Spiel, Ashen, wurde 2018 veröffentlicht und erhielt von Kritiker*innen viel Lob.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London