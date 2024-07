PM: Pacific Drive übertrifft eine halbe Million Verkäufe (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pacific Drive übertrifft eine halbe Million Verkäufe

– Fotomodus und weitere brandneue Funktionen jetzt im Rahmen eines kostenlosen Inhaltsupdates verfügbar –

London – 18. Juli 2024 – Ironwood Studios gab heute bekannt, dass die Verkäufe von Pacific Drive weltweit die 600.000-Marke überschritten haben. Das Debütspiel des Indie-Studios, veröffentlicht von Kepler Interactive , wurde für seine atmosphärische Erzählweise und das Survival-Gameplay gelobt und hat sich als eines der ersten Indie-Must-Play-Spiele des Jahres 2024 etabliert. Zusätzlich zu diesem Erfolg sind ab heute ein kostenloses Inhaltsupdate und ein kostenpflichtiges Content-Pack verfügbar.

Sehen Sie sich hier den neuen Trailer an:

Alex Dracott, CEO und Creative Director von Ironwood Studios, sagte: „Wir sind überwältigt von der Resonanz auf Pacific Drive. Dies ist ein Meilenstein, den wir nicht erwartet hatten, als wir mit der Entwicklung begannen. Es ist ein wahr gewordener Traum für uns und ein Zeugnis für die harte Arbeit aller bei Ironwood Studios. Wir sind unserer Community zutiefst dankbar, dass sie an unsere Vision geglaubt und uns auf dieser Reise begleitet hat. Ohne ihre Unterstützung wäre all dies nicht möglich, und wir sind dankbar für die Gelegenheit, Pacific Drive weiterhin zu unterstützen und das Spielerlebnis zu verbessern.“

Dies ist das erste kostenlose Inhaltsupdate für Pacific Drive und bringt eine Reihe neuer Inhalte und Funktionen, wie den lang erwarteten Fotomodus und Qualitätsverbesserungen, wie den PS5 Performance Mode, der ein noch flüssigeres Spielerlebnis für PlayStation-Spieler bietet. Ein kostenpflichtiges kosmetisches Paket ist ebenfalls für €4.99 erhältlich und enthält kosmetische Gegenstände, die thematisch rund um den allseits beliebten freundlichen Müllcontainer gestaltet sind.

Highlights des kostenlosen Inhaltsupdates:

Fotomodus: Erfassen und teilen Sie atemberaubende In-Game-Momente.

PS5 Performance Mode: Genießen Sie optimierte Leistung auf der PlayStation 5 für ein flüssigeres Spielerlebnis.

Lackierbare Scheinwerfer und Lichtteile: Passen Sie Ihr Fahrzeug noch individueller an.

Neues Fahrzeugteil – Juke Jet: Weichen Sie seitlich mit dem neuen Juke Jet-Fahrzeugteil aus.

Neue Werkstatt-Upgrades:

Smarter Materie-Zerleger: Werfen Sie Gegenstände in den Materie-Zerleger für eine effiziente Entsorgung.

Vargas Auto-Supersauger: Automatisch eingesaugte Gegenstände werden im Transferkofferraum verstaut.

Interaktive Jukebox: Spieler können jetzt die Jukebox treten, um sie ein- und auszuschalten.

Erweiterte Weltgestaltung:

Neue kostenlose kosmetische Gegenstände:

Highlights des kostenpflichtigen Kosmetikpakets:

Müllcontainer-Themen-Paket:

Pacific Drive ist jetzt für PlayStation 5 und PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar. Eine physische “collector’s edition” ist bei ausgewählten Händlern erhältlich und wird von Maximum Entertainment vertrieben.

# # #

Weiterführende Links:

Webseite: https://pacificdrivegame.com/

Twitter: @ironwoodtweets

Instagram: https://instagram.com/ironwoodpics/

TikTok: https://www.tiktok.com/@ironwoodstudios

Über Ironwood Studios:

Seit der Gründung 2019 arbeitet Ironwood Studios hart an Pacific Drive – das Studio ist sehr stolz darauf, das Spiel gemeinsam mit PlayStation Realität werden zu lassen. Die Leidenschaft des Teams stammt aus ihrer Liebe für Roadtrips, die Beziehung zwischen Fahrer*innen und ihren Fahrzeugen, surreale Welten und den pazifischen Nordwesten – wichtige Elemente des Spiels. Das Ziel von Ironwood ist es Spiele zu erschaffen, die durch ineinander greifende Spielsysteme einzigartige, unerwartete Situationen entstehen lassen, die Spieler*innen dazu inspirieren, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.