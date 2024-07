PM: Free-to-Play PvP-Shooter Splitgate 2 bringt im nächsten Jahr wieder Portale auf PC und Konsolen. Laden Sie sich noch heute die Begleit-App und den Comic herunter (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Free-to-Play PvP-Shooter Splitgate 2 bringt im nächsten Jahr wieder Portale auf PC und Konsolen. Laden Sie sich noch heute die Begleit-App und den Comic herunter

– Mit Spannung erwartete Fortsetzung enthüllt (neben vielen Easter Eggs) im packenden neuen Trailer von 1047 Games – Spielen Sie es auf der Gamescom –

Zephyr Cove, NV – 18. Juli 2024 – 1047 Games hat Splitgate 2 enthüllt, die revolutionäre Nachfolge des 2021er-Hits Splitgate, der 22 Millionen Downloads und Lob von Kritikern für sein schnelles, innovatives FPS-Gameplay erreichte, präsentiert in einem beeindruckenden Cinematic-Trailer:

GEMEINSAM SPIELEN, ALLEIN GLÄNZEN

Das Multiplayer-Egoshooting und Portal-Hopping kehren in Splitgate 2 zurück – jetzt größer und besser als je zuvor. Drei einzigartige Fraktionen ermöglichen es den Spielern, basierend auf ihrem bevorzugten Spielstil oder ihren Wettbewerbsstrategien zu wählen und sich weiterzuentwickeln, während eine Vielzahl von Arenen, Waffen und Spielmodi für Abwechslung sorgen. Sie können sich auf jeder Fähigkeitsstufe – allein oder mit Freunden – in den Kampf stürzen.

Der heutige Ankündigungstrailer zeigt das fraktionsorientierte Gameplay des Spiels und integriert mehrere Spielstile und Ausrüstungen für strategische Teamaufstellungen. Der Trailer gibt den Spielern einen Vorgeschmack darauf, was sie erwarten können, wenn Splitgate 2 im Jahr 2025 auf PC (vis Steam und Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht wird .

Laden Sie noch heute die kostenlose Splitgate 2 Companion-App von Hologram Software unter www. splitgate .com herunter. Dort können Sie in das Universum der Serie eintauchen, indem Sie Sammelobjekte durchstöbern, die Ihnen Ingame-Belohnungen bei der Veröffentlichung einbringen, Quizfragen beantworten und sogar eine komplette Comic-Serie erleben. Die erste Ausgabe von Splitgate: The Games We Play, eine fünfteilige Comic-Serie, die die Hintergrundgeschichte der im Ankündigungstrailer enthüllten Charaktere erforscht (und einige neue Überraschungen enthält), ist ab heute verfügbar – weitere Ausgaben erscheinen monatlich.

iOS App: https://apps.apple.com/us/app/splitgate-2-companion/id6482585457

Android App: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.splitgate.companion

„Ian Proulx, Mitbegründer und CEO von 1047 Games, sagte: „Die Entwicklung des Original-Splitgate war ehrgeizig, aber auch abenteuerlich; das Spiel wurde aus einem Studentenzimmer heraus geschaffen, und der massive Erfolg und die Community, die es gewonnen hat, haben unsere wildesten Träume übertroffen. Diesmal wurde Splitgate 2 von Grund auf in Unreal Engine 5 entwickelt, um das AAA-FPS-Erlebnis zu bieten, das unsere Fans verdienen, wobei die charakteristische Action der Serie vollständig von einem All-Star-Team aus den talentiertesten Personen der Branche überarbeitet wurde. Dies ist ein revolutionärer Schritt nach vorn für kompetitive Shooter. Es ist der perfekte Einstiegspunkt für Spieler, die neu in die Welt von Splitgate eintauchen, und ein umfassendes Upgrade, das unsere bestehende Community verdient.“

In den letzten zwei Jahren hat 1047 Games das Spitzenpersonal der Branche rekrutiert und verfügt über ein weltweites Team von mehr als 150 Entwicklern, darunter Schlüsselbeiträger zu einigen der angesehensten Videospiele aller Zeiten. Talente hinter ikonischen AAA-Titeln wie Call of Duty, Overwatch, Halo, Valorant, League of Legends, God of War: Ragnarok, Star Wars Jedi: Fallen Order und mehr haben sich zusammengeschlossen, um den Spielern einen unbestreitbaren Einfluss im PvP-FPS-Gaming mit Splitgate 2 zu bieten.

Wir sehen uns in der Arena.

