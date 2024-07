PM: Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone laden die WWE-Königsklasse ab dem 24. Juli ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Wettbewerb wird härter in Saison 5, wenn die Wrestlingkönigsklasse hinzukommt und WWE-Superstars eine vollgepackte Liste von Inhalten noch voller machen. Sonst kommen neue Multiplayerkarten und -modi, die finale Zombies-Story-Mission, die Rückkehr des Atlas Superstore und viel mehr in der neuen Saison von Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone.

Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone erscheint am 24. Juli für PS5 und PS4.

Neue Kern-6v6-Karten, mit Cel-shaded Varianten

Bait (Launch): Fangt euch einen Sieg im Sonnenscheinstaat auf dieser mittelgroßen Karte, in der ihr euch auf aufblasbare Tiki-Bars und ein zentrales Bootshaus freuen könnt.

Yard (Launch): Zerstört eure Gegner in dieser kleinen cel-shaded Karte auf einem Schrottplatz in der Sonoran Desert.

Neue Varianten: Zum Launch könnt ihr direkt cel-shaded Varianten der Karten von Toonoxide (Rust) und Celship (Shipment) spielen. Zur Mid-Season könnt ihr dann auch in den dicken Umrissen des Ink Houses (Stash House) spielen.

Slam Deathmatch und andere neue Modi

Slam Deathmatch (In-Season): Verdient euch Punkte, indem ihr Gegner in diesem WWI-SummerSlam-Event mit einem Finishing Move erst niederringt und dann erledigt. Alle Finishing-Moves werden randomisierte WWE-Finishing-Moves sein.

COD Warrior (Launch): Tretet 2v2v2 in einer Reihe von zufallsgesteuerten, schnellen Minigames gegeneinander an. In jeder Runde bringt euch ein Sieg einen Punkt und das erste Team mit fünf Punkten gewinnt. Ihr müsst euch schnell anpassen: bei insgesamt 15 Minigames wisst ihr nie, was als nächstes kommt.

Arcade Playlist (In-Season): Macht euch für neue Fähigkeiten bereit wie die verbesserte Sprunghöhe, den Ground Slam und das Forcefield, während ihr um den Besitz von fünf neuen mächtigen Waffen kämpft – darunter der Sledgehammer mit noch größerer Rückstoßkraft und Akimbo Dragon’s-Breath-Pistolen.

Die finale Story-Mission (Mid-Season)

Stellt euch der ultimativen Herausforderung und begegnet der Entität in einem neuen Bereich des Dark Aether. Weicht der Horde durch Aetherium-Launch-Pads aus und jagt damit durch die Luft, überlebt den Höhepunkt des finalen Boss-Kampfs und schaltet einen cineastischen Höhepunkt frei, mit dem ihr das erste Stück erlangt, das ihr benötigt, um auf den neuen Dark Aether Rift zuzugreifen.

Neuer Dark Aether Rift, Schlachtpläne (Mid-Season)

Seid bereit für Hinweise auf die Öffnung eines lukrativen und tödlichen Dark Aether Rifts. Verdient euch mächtige neue Belohnungen wie permanentes Freischalten durch das Absolvieren gefährlicher Herausforderungen im Rift. Entdeckt drei neue Schlachtpläne, die euch auf dem Weg helfen werden:

Disciple Bottle: Spawnt einen freundlichen Disciple, der eure Gegner niedermäht.

Grenade Bandolier: Erneuert mit der Zeit eure tödliche und taktische Ausrüstung, sodass ihr regelmäßig Gegner bombardieren könnt.

Stash Increase: Vergrößert euren Vorrat auf 30.

Superstore POI (Launch)

Der kultige Atlas Superstore kommt nach Urzikstan. Südlich der Orlov Military Base erfüllt der Superstore all eure Shoppingbedürfnisse, wenn es um neue Waffen, ein paar Boni, Rüstung oder andere nützliche Gegenstände geht. Macht euch bereit für einen Kampf in den Gängen, wenn auch andere Squads die gleiche Ausrüstung besorgen möchten.

Neue Modi, Features und öffentliche Events

Supreme Resurgence (Mid-Season): Ihr werdet auf eine Rebirth-Insel geschickt, die voller interessanter Beutegelegenheiten auf dem Boden ist. Darunter auch meta-inspirierte Waffen-Blaupausen und andere Veränderungen der Resurgence-Formel. Wenn ihr euer erstes Match gewinnt, schaltet ihr eine neue Waffen-Camo frei.

Bounty Contest (Launch): Wenn dieses öffentliche Event in Ressurgence aktiviert wird, bekommt jeder Squad einen Kopfgeldauftrag. Überlebt das Ziel auf eurem Rücken und verdient mit jedem erledigten Auftrag Geld.

Redeploy Drone (Launch): Mit dem tragbaren R.D.B. Field Upgrade könnt ihr den Redeploy steuern. Werft eine Leine für den ganzen Squad und stellt euch schnell neu auf.

Elite Contracts (Mid-Season): Macht euch auf die Suche nach Elite-Aufträgen, um Bonus-Belohnungen zu verdienen. Dazu gehören Elite-Ausrüstungsgegenstände wie: der Foresight Killstreak, mehrere unterdrückte Waffen, das Specialist Perk Package oder eine Advanced UAV.

Recon Flyover (Mid-Season): In zwei Wellen markiert eine Staffel von Advanced UAVs gescannte Operator als rote Pfeile auf der Karte – macht euch für einen sofortigen Kampf bereit.

Saison-5-Combat-Pack für PlayStation-Plus- Mitglieder

Mitglieder von PlayStation Plus: denkt daran, euch das Saison-5-Combat-Pack zu sichern. Mit diesem Pack bekommt Èlodie “Lockpick” eine neue Operator-Skin: Apothesosia.

PlayStation-Plus-Mitglieder bekommen außerdem: die Colosseum-Vanquisher-Waffen-Blaupause, die Pantheon-Pummeler-Waffenblaupause, die Augustan Assailant Large Decal, die Corinthian-Conqueror-Waffen-Sticker, den Golden Lion Charm und das Aegis Emblem.

Neue Herausforderungen und Events

Übernehmt den Ring und schaltet neue Inhalte in wöchentlichen Events wie dem WWE SummerSlam frei, um euren Championship-Status zu beweisen, indem ihr die Herausforderungen in allen Game-Modi besteht, um Belohnungen wie eine Operator-Skin-Meister-Belohnung freizuschalten.

Verdient euch mehr Belohnungen in einer Reihe von Events im Spiel wie dem Conquest Event plus neuen Field-Rep-Events wie dem Wildlife Most Wanted, Emotional Overdrive und Echo Endo Live!

Neue Inhalte im Store: WWE Superstars, Toon Force 141

Die Superstars Cody Rhodes “The American Nightmare” and Rey Mysterio “The Ultimate Underdog” kommen in neuen Tracer Pack Bundles mit anderen Angeboten im Store wie dem Tracer Pack: Toon Force 141 dazu und ermöglichen euch, eure Gegner wie im Comic zu erledigen.

Saison 5 startet am 24. Juli

Macht euch für mehr Inhalte in der Saison gefasst wie den sechs neuen Aftermarket Parts und vier neuen Waffen – darunter eine neu SMG und ein Sturmgewehr sowie ein Speer und Verbindungsbogen. Tretet in neuen Ranked-Play-Herausforderungen im Multiplayer und in Call of Duty: Warzone an, stört die Elektronik der Gegner mit der EMP-Granate und macht Fortschritte mit einem Battle Pass, zu denen Highlights wie die Operator Skin für Rhea Ripley AKA „Mami“ und Ivan Alexxeve, dem Anführer der Konni-Group, gehören.

Kauft Modern Warfare III auf PlayStation, um die Vorteile von zwei zusätzlichen Speicherslots, monatlichen exklusiven Double-XP-Events, +25-%-PlayStation-Party-Bonus-XP, +5-%-Bonus-Battle-Token-Tier-Skips mit einem BlackCell-Kauf und einem kostenlosen In-Game-Bundle mit jeder Saison im Combat Pack zu genießen.

