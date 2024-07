PM: Neverness to Everness: entdeckt das übernatürliche städtische Open-World-RPG auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

euch unseren brandneuen Titel, Neverness to Everness, heute vorstellen zu können!

Neverness to Everness (kurz NTE) ist ein übernatürliches und städtisches Open-World-Spiel das kostenlos für PS5 erscheinen wird. Ihr werdet in die Rolle eines Appraisers schlüpfen, um so ein außergewöhnliches übernatürliches Abenteuer zu erleben, das in der lebendigen Metropole Heathereau spielt.

Lasst uns in die Einzigartigkeit des Spiels eintauchen.

Ihr habt bestimmt schon viele Spiele gespielt, die sich um Städte drehen, aber Neverness to Everness bringt euch ein Hethereau, das sowohl vertraut als auch bizarr ist – und insgesamt überzeugend real. In dieser offenen Welt ist jeder Moment ein Abenteuer bei der Erkundung dieser einzigartigen Stadt.

In Hethereau werden euch Otter mit Fernseh-Köpfen begegnen, Skateboarder, die um Mitternacht Graffiti auf den Straßen erschaffen und unzählige übernatürliche Abenteuer, die wir Anomalies nennen. Die Ursprünge dieser Anomalien sind vielfältig und bisher nicht erklärt. Einer Anomalie in Hetherau zu begegnen, ist so gewöhnlich wie zu atmen – hoffentlich wird euch eure erste Begegnung keine Angst machen.

Hethereau ist auch eine lebendige Stadt.

Funktionierende Geschäfte: Ein vollständiges Business-Management-System ermöglicht euch, Fahrzeuge und Eigentum zu kaufen, um euer Leben in der Stadt zu gestalten.

Dynamische NPCs: Die Straßen sind mit realistischen Fußgängern gefüllt, die Ziele und echte Aktionen haben. Die meisten NPCs halten sich an Verkehrsregeln, aber wenn ihr die Ordnung stört, solltet ihr anderes Verhalten von ihnen erwarten.

Authentische Fahrzeuge: Ihr könnt sie modifizieren und fahren, damit Zerstörung auf die Straßen bringen oder an Rennen teilnehmen.

Ein großartiges Open-World-Spiel braucht auch eine überzeugende Geschichte und in Neverness to Everness dreht die sich um die Anomalien.

Als Protagonist erlebt ihr euer Debut als Appraiser in einer Anomalie-gefüllten Stadt im Antiquitätenladen „Eibon“ – was auch den Anfang eines ungewöhnlichen alltäglichen Lebens bedeutet, in dem ihr verschiedene Anomalien begleicht und unter Kontrolle bringt.

Wenn ihr in der Stadt Anomalien seht, ist das wie eine falsche Note in einer Symphonie: sie stechen heraus und bieten euch vielseitigen Inhalt, den ihr erkunden könnt. Wir erzählen eine Geschichte durch die episodischen Geschichten, die ein bisschen Humor mitbringen und gleichzeitig lebendige, vielseitige Geschichten und überzeugende Charaktere darstellen sollen. Unser Ziel ist, die Neugier der Spieler zu wecken, Immersion aufrecht zu erhalten und das ständige Interesse an der Erkundung zu befeuern.

Bei der Erkundung der urbanen Open World werdet ihr Begleiter mit unterschiedlichen übernatürlichen Fähigkeiten treffen, die euch helfen können, anstehende Events zu lösen. Diese Fähigkeiten, bekannt als Espers, sind Kräfte, die in normalen Menschen wach werden – einige können Anti-Schwerkraft einsetzen, um riesige Gebäude zu erklimmen und neue urbane Perspektiven zu entdecken, während andere ihre Umgebung zerstören und die Immersion verbessern können.

Hethereau kombiniert modernste Technologie mit den neusten Trends. Um das zu erreichen und die städtischen Szenen realistischer zu machen, haben wir die Unreal Engine 5 genutzt, um den Rahmen der Stadt zu konstruieren und Nanite eingesetzt, um virtuelle Geometrie-Technolgie zu nutzen und den Realismus stark zu erhöhen. Wir werden auch weiterhin für die PlayStation-Konsole verbessern, um eine außergewöhnliche Spielerfahrung sicher zu stellen.

Neverness to Everness wurde lange entwickelt und Heltherau wurde ganz neu aufgebaut. Die Stadt wird weiter wachsen und mit der Zeit mehr Einwohner und Features beinhalten.

Danke an alle Spieler, die unserer Reise folgen: bleibt dabei für mehr News über Neverness und Everness.