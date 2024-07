PM: Champions und Herausforderer: Das erwartet euch auf der Evo 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Evolution Championship Series (Evo) kehrt dieses Wochenende vom 19.–21. Juli zurück nach Las Vegas. Wenn im Sommer die Temperatur steigt, geht es auch im Wettkampf Jahr für Jahr heiß her. Fans und Wettstreiter aus der Kampfspiel-Community reisen nach Las Vegas, um die Spiele zu feiern, die uns zusammenbringen. Die Champions kehren zurück, um ihre Titel zu verteidigen, und junges Blut versucht, sich einen Namen in der Geschichte der Evo zu machen.

Die Evo 2024 hat zum zweiten Mal den Weltrekord für die Registrierung für ein Vor-Ort-eSport-Event gebrochen, mit mehr als 10.000 Registrierungen und über 50.000 Teilnehmenden aus weltweit 63 Ländern. Da die Kampfspiel-Community immer weiter wächst, zieht die Evo in eine neue, größere Veranstaltungsstätte um: die Westhalle des Las Vegas Convention Center. Die Teilnehmenden können sich auf eine größere Ausstellungsfläche und Arenafinale für alle acht Evo-Turniere freuen. Das Line-up kann sich dieses Jahr mehr als sehen lassen: Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, The King Of Fighters XV, Guilty Gear -Strive-, Granblue Fantasy Versus: Rising, Street Fighter III: 3rd Strike und Under Night In-Birth II Sys:Celes.

Das diesjährige Event umfasst neben Fanfavoriten wie der Free Play Arcade, dem Arcade Stick Museum, dem Cosplay-Wettbewerb und Demos von noch unveröffentlichten Spielen auch brandneue Attraktionen.

Evo-Teilnehmende erhalten außerdem einen Blick auf neue und mit Spannung erwartete Kampfspiele wie 2XKO, Fatal Fury: City of the Wolves, Rivals 2, Marvel vs. Capcom: Fighting Collection: Arcade Classics, Marvel vs. Capcom: Fighting Collection: Arcade Classics und HunterxHunter NenxImpact.

Seht euch unbedingt die allererste Evo Art Gallery an, in der die Geschichte der Kampfspiele gewürdigt wird. In der Galerie werden über 100 Ausstellungsstücke präsentiert, darunter Illustrationen, Werbeposter und vieles mehr.

Auf dem Evo-Cosplay-Wettbewerb gibt es Cosplayer von Weltklasse zu bestaunen, die als Charaktere aus euren Lieblingskampfspielen verkleidet sind.

Das Arcade Controller Museum rückt die Marken und Communitys der Kampfspielszene in den Mittelpunkt. Erfahrt mehr über die Geschichte des Arcade-Controllers and seht euch eine umfangreiche Sammlung von Evo-Controllern, Community-Werken, spiellizenzierten Kampfsticks und mehr an.

Die beliebte Free Play Arcade kehrt mit noch mehr Spielen und mehr Platz zurück. Dieses Jahr gibt es mehr Games als je zuvor, von alten FGC-Klassikern bis zu modernen Titeln.

Der Stand von PlayStation auf dem Ausstellungsgelände wird exklusive Demos, Wettbewerbe und Ausrüstung bereithalten. Fans können eine Demo des demnächst erhältlichen Astro Bot spielen und ihre Fähigkeiten mit Einzelzeitfahrten in Gran Turismo 7 testen. Neue und exklusive Merchandise-Artikel werden vor Ort im PlayStation Gear Store erhältlich sein. Die Spieler können vorbeischauen und ihre Fertigkeiten in allen acht Evo-Titeln üben.

Während der Evo werden große Kampfspiele im Rahmen der PlayStation Store Sommerangebote vergünstigt angeboten. Seht im PlayStation Store nach, wenn die Aktion am 17. Juli startet.

Ihr könnt euch die Live-Berichterstattung der Evo auf twitch.tv/evo und auf dem PlayStation eSports YouTube-Kanal ansehen. Die Evo-Event-Badges für die diesjährige Rekordveranstaltung sind bis zum Event-Wochenende unter evo.gg erhältlich.

Die Evo wird von den Fans gemacht. Eure Leidenschaft für Kampfspiele lässt dieses Event zu etwas Besonderem werden. Wir sind dankbar für diese Unterstützung. Bleibt auf dem Laufenden, denn bald folgen weitere Neuigkeiten und Ankündigungen für die Evo. Wir sehen uns auf der Evo 2024.