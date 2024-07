Of Pawns & Kings: Release des Adventures im Herbst oder Winter geplant

PC

Ingo Stuckenbrock aus Münster steht kurz vor der Veröffentlichung seines langjährigen Projekts Of Pawns & Kings. Das Point-and-Click-Adventure, an dem er seit fast 30 Jahren arbeitet, soll noch dieses Jahr erscheinen. Geplant ist ein Release im Herbst oder Winter. „Ich bin wirklich gespannt, wie ich mich dann fühle“, so Stuckenbrock.

In Of Pawns & Kings übernehmen Spieler die Rolle des Protagonisten Nik, der in einer von Stuckenbrock erdachten Spielwelt genreklassisch Rätsel löst, Objekte kombiniert und nutzt und mit anderen Charakteren spricht. Begleitet wird Nik oft von einem frechen und vorlauten Tukan namens Fitzgeraldo, der zu seiner Überraschung reden kann. Die Geschichte beginnt auf einer idyllischen, tropischen Insel, auf der Nik mit seinem Großvater Erasmus lebt. Nachdem ein Fremder auftaucht und Erasmus verschwindet, muss Nik seine geschützte Welt verlassen, um Hinweise zu finden und seinen Opa zu suchen. Auf dieser Reise entdeckt er viele überraschende Dinge über seine Familie und muss sich verschiedenen Gefahren und Herausforderungen stellen. Inspiriert von Klassikern wie Monkey Island, hat Stuckenbrock ein Spiel mit 15 Kapiteln geschaffen, das ursprünglich als reines 2D-Adventure begann und später durch technische Fortschritte zu einem 3D-Adventure erweitert wurde.

Eine Kickstarter-Kampagne hatte im Jahr 2021 ca. 25.000 € eingesammelt und das gesteckte Ziel von 50.000 € verfehlt. Letztendlich wurde das Projekt durch Eigenkapital und Fördermittel von Bund und Land in Höhe von insgesamt 320.000 Euro verwirklicht. Stuckenbrock, der hauptberuflich als Architekt arbeitet, hat die letzten 18 Monate intensiv an seinem Spiel gearbeitet und dabei die „Crunch Phase“ durchlebt, in der er bis zu 60 Stunden pro Woche in das Spiel investierte.

Of Pawns & Kings verwendet die Unreal Engine 4, die es Stuckenbrock ermöglichte, ohne hohe Lizenzgebühren zu arbeiten. Sollten die Finanzen knapp werden, könnte das Spiel zunächst in deutscher Sprache veröffentlicht werden, während die englische Version später als Update folgt.

Die Demo von Of Pawns & Kings ist bereits auf Steam verfügbar und bietet einen ersten Einblick in das ambitionierte Projekt. Spieler können gespannt sein, was im Lebenswerk des Entwickler umgesetzt wird.