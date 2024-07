The Casting of Frank Stone vom Until-Dawn-Studio kommt am 3.9.2024

PC Xbox X PS5

Supermassive Games, bekannt für die filmischen Horror-Titel Until Dawn, The Quarry und die Dark Pictures Anthology arbeitet derzeit nicht nur am Science-Fiction-Horror Directive 8020 (Teil der genannten Anthologie), sondern auch an einem Projekt für Behaviour Interactive, dem Studio hinter dem Multiplayer-Horror-Hit Dead by Daylight.

Die Kollaboration begibt sich nun langsam an die Startlinie, denn der Release-Termin für The Casting of Frank Stone steht fest. In dem Titel habt ihr in gewohnter Supermassive-Manier durch Entscheidungen an gewissen Stellen das Wohlergehen der Hauptfiguren in der Hand. Diesmal geht es um eine Gruppe junger Filmemacher, die ihren Low-Budget-Horrorfilm ausgerechnet in einem alten Hüttenwerk mit düsterer Vergangenheit dreht. Es ist dabei noch unklar, wie die Handlung mit dem Universum von Dead by Daylight verknüpft ist. Bisherige Trailer enthielten lediglich diverse kleine Anspielungen für Fans im Hintergrund.

The Casting of Frank Stone wird am 3. September 2024 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.