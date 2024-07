Emio: Mysteriöses Nintendo-Spiel ist Sequel von Famicom Detective Club

Switch

Letzte Woche veröffentlichte Nintendo einen mysteriösen Teaser mit PEGI-Altersfreigabe ab 18 zu einem Projekt namens Emio, in dessen Intro vor verstörenden Szenen gewarnt wurde. Nun wurde aufgeklärt, um was für ein Spiel es sich handelt: Nintendo setzt tatsächlich eine sehr alte hauseigene Reihe fort.

Die Visual Novel Emio – Der lächelnde Mann - Famicom Detective Club soll ein "düsterer, vielschichtiger Thriller" werden: Ihr untersucht als Detektiv den Mord am Schüler Eisuke Sasaki, dessen Leiche mit einer bemalten Papiertüte auf dem Kopf gefunden wurde. Die Tat erinnert an ungelöste Morde, die 18 Jahre zurückliegen. Dazu kursiert in der Stadt die urbane Legende vom Lächelnden Mann, der so eine Tüte auf dem Kopf tragen soll.

Die Reihe Famicom Detective Club bestand zunächst aus zwei 1988 und 1989 nur in Japan erschienenen Grafik-Adventures für den Famicom (wie das NES in seinem Heimatland heißt).

2021 veröffentlichte Nintendo eine runderneuerte Neuauflage dieser beiden Titel weltweit. Nun erscheint nach über 30 Jahren eine Fortsetzung.

Und der Release ist schon nahe: Emio – Der lächelnde Mann wird ab dem 29. August 2024 erhältlich sein.