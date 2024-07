Life is Strange - Double Exposure: Trailer stellt Max' Freund Moses vor

PC Switch Xbox X PS5

In diesem Jahr setzt Deck Nine mit Life is Strange - Double Exposure die Geschichte von Max Caulfield fort, die Don't Nod im ersten Serienteil begonnen hat. Ein neuer Trailer stellt nun einen ihrer Studienkollegen an der Caledon Universität vor: Moses ist Astrophysiker und Fan von Spielen, Anime und Science Fiction.

Moses und Max verbindet eine Freundschaft mit Safi, Tochter der Leiterin der Universität. Double Exposure dreht sich um den Mord an Safi, der die Zeitmanipulationskräfte von Max in veränderter Form zurückbringt: Sie kann fortan zwischen zwei Zeitlinien springen und in der zweiten ist der Mord nicht geschehen, aber Safis Leben ist weiter in Gefahr. Max wird auch auf den Wissensschatz von Moses bauen, um dem Mörder auf die Schliche zu kommen.

Life is Strange - Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024 für PC, PS5, Switch und Xbox Series S|X.