Kingdom Come - Deliverance 2: Für 200$-Backer des ersten Teils gratis

Das im Jahr 2018 veröffentlichte Mittelalter-RPG Kingdom Come - Deliverance könnte insbesondere deshalb erscheinen, da der Entwickler Warhorse durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne Investoren davon überzeugen konnte, dass ein Markt für ein Spiel im authentischen mittelalterlichen Böhmen existiert.

Nachdem kürzlich bekanntgegeben wurde, dass die Fortsetzung noch dieses Jahr erscheinen soll, hat das tschechische Studio Warhorse jetzt bestätigt, dass Unterstützer ab einem gewissen Unterstützer-Level des damaligen Crowdfundings das direkt an den Vorgänger anknüpfende Kingdom Come - Deliverance 2 kostenlos erhalten werden. Die Hürde hierfür, die "Duke"-Stufe (dt. Graf), liegt bei einer Unterstützung von 200 US-Dollar oder 125 Britischen Pfund. Die betroffenen Unterstützen wurden bereits in einer Email informiert.

Unter dieser News findet ihr den aktuellen Trailer vom Summer Game Fest, der euch in das Böhmen des 15. Jahrhunderts einstimmt und die Gegend rund um die reiche Silberstadt Kuttenberg (heute Kutná Hora) kurz nach den Hussitenkriegen und den teils bekannten Charakteren zeigt.