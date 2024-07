Whiskerwood: Katz-und-Maus-Citybuilder erscheint bei Hooded Horse

PC

Mit Whiskerwood von Minakata Dynamics wächst das Portfolio von Hooded Horse weiter. Der letzte Titel des japanischen Studios war das Management-Spiel Railgrade. Mit Whiskerwood ist ein auf Katz und Maus basierender City-Builder in Arbeit. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Whiskerwood müsst ihr ein Zuhause für eure umtriebigen Mäuse in einem unbekannten Gebiet etablieren, während ihr unter der Fuchtel von Katzen steht. Es soll eine komplexe Simulation und Warenketten mit mehr als 40 Gütern geben. Mit euren Mäusen besiedelt ihr neue Inseln und müsst die Wünsche eurer Lehensherren erfüllen. Mit eurem Wachstum wachsen auch deren Wünsche. Ihr könnt euch dem entweder beugen oder in den Widerstand gehen.

Die beworbenen Keyfeatures beinhalten:

Mehr als 40 Waren zum Sammeln, Herstellen und Handeln, von Ressourcen wie Holz und Erzen bis zu Luxusgütern wie Möbel und Tee die ihr freischaltet, wenn ihr ausreichend in der Gunst der Katzen steht.

Vertikale Stadtplanung, um den vorhandenen Platz effizient zu nutzen. Ihr baut sowohl Richtung Himmel als auch unterirdisch.

Komplexes Versorgungs- und Logistiksystem, dazu gehören Wasserpumpen, Förderbände, Aufzüge und mehr. Euer Ziel muss sein, Güter schnell von A nach B zu bewegen und Infrastruktur für Heizung und Bewässerung aufzubauen.

Ihr schaltet neue Politiken frei und setzt euch diplomatisch mit anderen Mäusefraktionen und Piraten auseinander, mit letzteren vielleicht auch feindlich.

Ihr entwickelt neue Produktionsmethoden mittels Forschung um mit den Bedürfnissen eurer wachsenden Kolonie Schritt zu halten und automatisiert die Warenketten für maximale Effizienz.

Auf der strategischen Ebene baut ihr euren Einfluss über die Grenzen der Kolonie hinaus aus und wendet, wenn nötig, auch Gewalt an. Im rundenbasierten Kampf setzt ihr auf Kriegsschiffe.

Tim Bender, CEO von Hooded Horse, zum Neuzugang:

Mäuse wirken immer so hart arbeitend und fleißig. Sie sind die perfekten Figuren für einen Mix aus Colony-Sim und City-Builder. Ich liebe zwar Katzen, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie ein Handelsimperium leiten können. Und wer könnte der Idee einer Boston Cheese Party nichts abgewinnen?

Studio Head Daniel Dressler äußerte sich wie folgt:

Whiskerwood ist das Herzenzprojekt unseres Teams und der Höhepunkt einer Dekade von City-Builder-Prototypen. Es ist für uns eine Ehre, mit Hooded Horse zusammenzuarbeiten und endlich unser Projekt zum Leben zu erwecken. Ihre Wirtschaftsweise hat es uns ermöglicht, das für uns bestmögliche Whiskerwood zu entwickeln – ganz ohne Druck.

Whiskerwood wird unter anderem ins Deutsche lokalisiert und für PC via Steam in den Early Access starten.