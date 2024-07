PM: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Jetzt erhältlich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! Jetzt erhältlich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam

– Ebenfalls verfügbar: Kostenloses Update mit 2 neuen spielbaren Charakteren und vielem mehr –

IRVINE, Kalifornien – 16. Juli 2024 – SEGA® freut sich, bekannt geben zu können, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheint! Für die Nintendo Switch-Gerätefamilie ist das Spiel bereits erhältlich.

Der Veröffentlichungstrailer zeigt, was die Spieler alles erwartet:

Neues kostenloses Spiel-Update!

Ein kostenloses Update (v1.10) ist jetzt für alle Plattformen erschienen, für die das Spiel aktuell verfügbar ist, einschließlich der Nintendo Switch-Gerätefamilie. Das Update bringt die folgenden Neuerungen mit sich:

Das kostenlose Update enthält auch weitere Verbesserungen bei der Spielersuche und behebt kleinere technische Fehler.

Zum Herunterladen und Installieren des Updates ist eine Internetverbindung erforderlich. Je nach gewählter Konsole ist auch ein bezahltes Abonnement bei Nintendo Switch Online, PlayStation®Plus oder Xbox Live Gold erforderlich, um online zu spielen.

Details zur jetzt erhältlichen Digital Edition

Wer die Digital Edition für eine der verfügbaren Plattformen bestellt, erhält Folgendes:

Außerdem ist eine physische Edition des Spiels erhältlich.

Über Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und die Nintendo Switch-Gerätefamile erhältlich.

SEGA® of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, einem weltweit führenden Unternehmen der interaktiven Unterhaltung. SEGA of America wurde 1986 gegründet und veröffentlicht innovative interaktive Unterhaltungserlebnisse für Konsolen, PC, Mobilgeräte und neue Plattformen. Im Jahr 2020 belegte SEGA Platz 1 in der jährlichen Metacritic-Rangliste der Spielehersteller. Zu den weltweit beliebten Franchises gehören Sonic the Hedgehog™, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™ und Phantasy Star Online™ sowie die Persona™- und Shin Megami Tensei™-Serien von Atlus. Seit seinem Debüt vor mehr als drei Jahrzehnten ist Sonic zu einer Ikone der Popkultur geworden, die in Dutzenden von Spielen, Fernsehserien und Filmen zu sehen ist. SEGA of America hat Niederlassungen in Irvine und Burbank, Kalifornien. Mehr Infos gibt es auf www.sega.com.

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

©DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA SWEEP THE BOARD COMMITTEE

Published by SEGA. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.