Legend Entertainment: Texte, Bilder, Explosionen (Das Buch)

Wie die Zeit vergeht: Von Februar bis September 2023 hatte euch Jürgen auf GamersGlobal mit seiner 13teiligen User-Artikel-Reihe Spiele von Legend Entertainment unterhalten und mit gründlich recherchierten Hintergrundinformationen zur 1989 von Bob Bates und Mike Verdu gegründeten Spieleschmiede versorgt.

Aus der daraus entstandenen Idee, die Reihe für den Privatgebrauch drucken zu lassen, um diese Einzelausgabe als Andenken ins Regal stellen zu können, entwickelte sich von Oktober 2023 bis Juni 2024 das Buch Legend Entertainment: Texte, Bilder, Explosionen. Denn wer Jürgen kennt, der weiß, dass er seine Texte nicht einfach zusammenstellen und ohne Weiteres in die Druckerei schicken konnte. Nein: Seine Recherche ging danach noch weiter, so dass jeder einzelne Artikel für das Buch um weitere interessante Fakten ergänzt wurde. Was noch alles im Buch steckt und welche prominente Unterstützung er bekam, könnt ihr im Interview mit Jürgen auf DKSN nachlesen.

Auf der Produktseite des Buchs findet ihr die Bezugsquellen für den Kauf der farbigen gebundenen Ausgabe für 39,99 Euro und der Softcover-Variante in Schwarz/Weiß für 21,99 Euro. Das PDF könnt ihr dort kostenlos und ohne Registrierungszwang herunterladen!

Wer gerne ein gedrucktes Exemplar in seine Sammlung aufnehmen möchte, hat neben dem Kauf auch noch bis Freitag, den 19. Mai die Möglichkeit, bei dieser Verlosung jeweils eine Hard- oder eine Softcover-Ausgabe zu gewinnen.