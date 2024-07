Projected Dreams: Schweizer Puzzle-Game auf der gamescom

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Schweizer Entwicklerteam von Flawberry Studio wird ihren Titel Projected Dreams im August auf der gamescom vom 21. bis zum 25. August in der Indie Arena Booth vorstellen. Projected Dreams ist ein Schattenspiel-Puzzler und möchte eine wundervolle Geschichte mit entspanntem Gameplay bieten, bei dem es darauf ankommt, räumliches Denken mit Vorstellungskraft zu kombinieren. Ihr findet die Entwickler in Halle 10.2, Stand F010g - E019 (Swiss Delegation). Die neue Demo könnt ihr dort selbst ausprobieren.

In Projected Dreams begleitet ihr das Mädchen Senka auf ihrer Erinnerungsreise und erlebt eine Geschichte über die Bedeutung von Familie und bittersüße Abschiede. Senka und ihre Mutter hatten ein gemeinsames Ritual vor dem Schlafengehen: Gemeinsam erzählten sie sich Geschichten und ließen die Figuren als Schattenspiele lebendig werden. Da die Mutter eine neue Arbeitsstelle angenommen hat, müssen sie umziehen und Senka verbringt viel Zeit allein. Sie findet das Fotoalbum ihrer Mutter und entdeckt beim Durchblättern wichtige Personen aus deren Vergangenheit. In Senkas Fantasie beginnt sich die geschichte um diese Personen zu entfalten, die sie mit Hilfe eines Projektors in Schattenspielen zum Leben erweckt.

Ihr müsst in jedem Level die Silhouette eines fehlenden Gegenstands nahcbauen, welcher auf einem Foto im Album abgebildet ist. Dazu platziert ihr verschiedene Gegenstände, die ihr im Raum findet, so vor dem Projektor, dass der fehlende Gegenstand im Schatten entsteht. Der Schwierigkeitsgrad soll mit der Spieldauer ansteigen und ihr müsst immer komplexere Formen zusammenstellen und euer räumliches Denkvermögen unter Beweis stellen.

Projected Dreams soll im Frühjahr 2025 für PC erscheinen. Es ist der Debuttitel des 2024 von fünf Studienfreunden in Zürich gegründeten Studios.