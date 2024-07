Maid of Sker und Arcade Paradise gratis im Epic Games Store

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ab Donnerstag, 18. Juli bis einschließlich 25. Juli 2024 werden im Epic Games Store wieder zwei Spiele gratis angeboten, die ihr eurer Bibliothek direkt hinzufügen könnt. Bei Maid of Sker handelt es sich um ein Horror-Survival-Action-Adventure aus der Egoperspektive vom britischen Entwickler Wales Interactive. In der unkonventionellen Wirtschaftssim Arcade Paradise von Nosebleed Interactive könnt ihr den alten Waschsalon eurer Eltern peu à peu in eine funkelnde Arcade-Spielhalle verwandeln. Die nächsten vier Tage ist im Epic Store noch Floppy Knights gratis zu haben. Der putzige Strategie-Deckbuilder mit Rundenkämpfen stammt von Rose City Games aus Portland, Oregon (USA).