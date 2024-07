Intel bestätigt: Defekte Prozessoren unreparierbar, Fehlerquellen [U]

PC

Update vom 26.07.2024:

Laut The Verge und Tom's Hardware hat Intel mittlerweile den Defekt zugegeben. Ein Fix sei in Vorbereitung, der die zu hohe Spannung anpassen werde. Damit würden aber bestenfalls zukünftige Beschädigungen vermieden. Prozessoren, die bereits abstürzen, blieben dauerhaft defekt. Betroffen seien laut Intel auch mitnichten nur i7- und i9-Prozessoren, sondern alle Prozessorenarten der 13. und 14. Generation mit einem Basissverbrauch von 65 Watt oder mehr, wenn auch nicht automatisch jeder einzelne dieser Prozessoren. Darunter würden also auch die verbreiteten i5-Prozessoren fallen. Zusätzlich zum Spannungsproblem habe es auch ein Herstellungsproblem gegeben, durch das Oxidierung verursacht würde, was ebenfalls Prozessoren zerstört.

Einen Rückruf der Prozessorenreihen schloss Intel kategorisch aus. Auch auf eine Verlängerung der Garantie oder andere Maßnahmen wollte sich der Chiphersteller nicht festlegen.

Update vom 14.07.2024:

Mehrere Spieleentwickler warnen jetzt offen vor Intel-Prozessoren der Generation Raptor Lake, insbesondere vor dem Intel Core i9-13900K und dem 14900K sowie ihren Varianten KS und KF.

Der australische Entwickler Alderon Games hat Intel vorgeworfen, massenweise defekte Prozessoren zu verkaufen und beschreibt fortwährend Crashes bei eigenen Servern und den Computern von Spielern. Die bisher von Intel publizierten Updates würden nicht helfen. Als Konsequenz werde die Firma die eigenen Server auf AMD-Prozessoren umstellen und in ihren Spielen eine Warnmeldung einblenden, wenn in dem Computer ein betroffener Prozessor genutzt wird. Die Prozessoren würden laut dieser Fehlerbeschreibung anfangs korrekt funktionieren, aber nach wenigen Monaten instabil werden. Intel wird dazu aufgefordert, die Prozessoren vom Markt zu nehmen und Käufer zu entschädigen.

Ein Entwickler von Digital Extremes, den Machern von Warframe, teilte in ihrem Forum ebenfalls Fehlerberichte. Demnach seien 80% ihrer beobachteten Crashes auf den beiden i9-Prozessoren aufgetreten. Sie würden in nvgpucomp64.dll verzeichnet werden, einem Bestandteil der Nvidia-Grafikkartentreiber, aber der Prozessor sei ursächlich. Der Warframeentwickler schreibt allerdings, dass bei ihnen BIOS-Updates geholfen hätten und rät daher Spieler zum Aufspielen derselben.

Ursprüngliche Meldung vom 13.07.2024

Seit einer Weile gibt es Berichte über instabile Prozessoren von Intel, besonders zum Intel Core i9-13900K und 14900K, die laut dem Hardwarehersteller von zu hohen Spannungseinstellungen verursacht werden. Diese Berichte wurden nun von Level1Techs konkretisiert: Durch eine Zusammenarbeit mit Firmen, welche die betroffenen Prozessoren für Spieleserver benutzen, konnte eine Fehlerquote von 50 Prozent (in 7 Tagen) abgeleitet werden. Diese Beobachtung, wenn zutreffend, bedeutet auch, dass die Instabilität nicht durch Spannungseinstellungen wie automatisches Übertakten verursacht werden, denn die Serverfirmen benutzen entsprechende Mainboards, die solche Funktionen nicht aktiviert haben beziehungsweise gar nicht anbieten.

Diese Prozessorfehler können auch Auswirkungen auf Spieler haben. Auf der einen Seite durch Abstürze, die im regulären Gebrauch zwar normalerweise weniger häufig sein sollten als im kontinuierlichen Serverbetrieb. Diese können aber trotzdem massive Auswirkungen haben; so berichten Nutzer auf Reddit, für entsprechende Abstürze von Spielen gebannt worden zu sein, weil sie daraufhin von den automatisierten Systemen als Cheater verdächtigt wurden. Und in der professionellen Nutzung sind instabile Prozessoren besonders problematisch – so sind die leistungsstarken i9-Prozessoren bei Programmierern beliebt, um mit ihnen effizient Programme kompilieren zu können, was bei betroffenen Prozessoren dann scheitert. Laut Berichten in Foren sind möglicherweise auch andere Prozessoren beider Generationen betroffen, insbesondere zum Intel Core i7-13700K und 14700K werden passende Problembeschreibungen geteilt.

Im unten eingebundenen Video erklärt Wendell Wilson von Level1Techs seine Beobachtungen im Gespräch (auf englisch) mit Gamers Nexus.