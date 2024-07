Bei Intelprozessoren 50% Fehlerrate beobachtet

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit einer Weile gibt es Berichte über instabile Prozessoren von Intel, besonders zum Intel Core i9-13900K und 14900K, die laut dem Hardwarehersteller von zu hohen Spannungseinstellungen verursacht werden. Diese Berichte wurden nun von Level1Techs konkretisiert: Durch eine Zusammenarbeit mit Firmen, welche die betroffenen Prozessoren für Spieleserver benutzen, konnte eine Fehlerquote von 50 Prozent (in 7 Tagen) abgeleitet werden. Diese Beobachtung, wenn zutreffend, bedeutet auch, dass die Instabilität nicht durch Spannungseinstellungen wie automatisches Übertakten verursacht werden, denn die Serverfirmen benutzen entsprechende Mainboards, die solche Funktionen nicht aktiviert haben beziehungsweise gar nicht anbieten.

Diese Prozessorfehler können auch Auswirkungen auf Spieler haben. Auf der einen Seite durch Abstürze, die im regulären Gebrauch zwar normalerweise weniger häufig sein sollten als im kontinuierlichen Serverbetrieb. Diese können aber trotzdem massive Auswirkungen haben; so berichten Nutzer auf Reddit, für entsprechende Abstürze von Spielen gebannt worden zu sein, weil sie daraufhin von den automatisierten Systemen als Cheater verdächtigt wurden. Und in der professionellen Nutzung sind instabile Prozessoren besonders problematisch - so sind die leistungsstarken i9-Prozessoren bei Programmierern beliebt, um mit ihnen effizient Programme kompilieren zu können, was bei betroffenen Prozessoren dann scheitert. Laut Berichten in Foren sind möglicherweise auch andere Prozessoren beider Generationen betroffen, insbesondere zum Intel Core i7-13700K und 14700K werden passende Problembeschreibungen geteilt.

Im unten eingebundenen Video erklärt Wendell Wilson von Level1Techs seine Beobachtungen im Gespräch (auf englisch) mit Gamers Nexus.