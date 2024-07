PCSX2 2.0 verbessert Emulation der Playstation 2

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PCSX2 wurde in Version 2.0 veröffentlicht. Diese neue Version des unter einer freien Lizenz stehenden Emulators der Playstation 2 bringt laut der Ankündigung des Projekts viele Verbesserungen.

Insbesondere wurde die Emulation von Spielen verbessert. So wurde die reparierte Grafikwiedergabe von Burnout, Ratchet and Clank, Destroy All Humans!, Ace Combat und Need for Speed herausgestellt. Generell starteten aber bis auf eine Ausnahme alle getesteten Spiele. Das liege auch an den automatisierten Einstellungen: Braucht ein Spiel bestimmte Einstellungen um mit dem Emulator zu funktionieren, werden diese jetzt automatisch angewandt. Diese Spiele können bald auch besser aussehen als damals vorgesehen, denn der Emulator unterstützt nun das Auswechseln der Texturen. Deren Verteilung soll aber abseits des Projekts geschehen.

Abseits der konkreten Spieleunterstützung werden technische Verbesserungen beschrieben. Darunter die Unterstützung der Grafikschnittstelle Vulkan, Korrekturen bei der Umsetzung von Blending (dem Zusammenfügen von zwei Grafikebenen, genutzt für Effekte) und ein interner Umbau der Oberfläche von wxWidgets auf Qt, was die Stabilität erhöhen soll. Vorher externe Plugins wurden in den Kern integriert, was ihre Einstellungen besser platzierbar mache und ebenfalls die Stabilität fördere.

Mit Version 2.0 unterstützt PCSX2 nicht mehr Windows vor Windows 10, dafür wurde die Unterstützung von MacOS wiederhergestellt. Über die nächsten Updates wird ein integrierter Updater informieren.