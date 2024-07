Warhammer 40.000 - Space Marine 2 erreicht Gold-Status

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das bei Saber Interactive entstehende Warhammer 40.000 - Space Marine 2 verspricht blutige Action-Gefechte (solo oder koop) gegen Scharen an Tyranniden und anderen unangenehmen Zeitgenossen aus dem 41. Millenium.

Ursprünglich war der Titel schon für das vergangene Jahr angedacht, wurde dann aber nochmal deutlich verschoben. Das dürfte sich nicht wiederholen, denn wie Publisher Focus Entertainment kürzlich bekannt gab, hat Space Marine 2 Gold-Status erreicht, die Produktion der physischen Versionen läuft also an. Das Team dürfte derweil noch bis zum Erscheinungstag am mittlerweile üblich gewordenen Launch-Update arbeiten.

Ab dem 9. September 2024 könnt ihr auf PC, PS5 und Xbox Series S|X die Bolter auspacken.