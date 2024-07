Amazon Prime Gaming im Juli mit Suicide Squad & Rise o.t. Tomb Raider

PC

Nur fünf Monate nach dem Erscheinen von Suicide Squad - Kill the Justice League (im Test, Note: 6.5) gibt es das Spiel bereits kostenlos für Abonnenten von Amazon Prime. Das Open-World-Spiel von Rocksteady blieb hinter den Erwartungen zurück, der Start der zweiten Season ist auf den 25. Juli datiert.

Am 16. und 17. Juli könnt ihr das Spiel kostenlos eurer Epic-Store-Bibliothek hinzufügen. Ebenfalls in dem Zeitraum erhältlich sind Rise of the Tomb Raider (im Test, Note: 9.0) und das Online-Schlachtspiel Chivalry 2.