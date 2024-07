PM: Brutaler Fußtritt-Shooter Anger Foot ist JETZT erhältlich! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Brutaler Fußtritt-Shooter Anger Foot ist JETZT erhältlich!

11. Juli 2024 – Die auf flotter Sohle lebenden Entwickler von Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil) und der Klettverschluss-hassende Publisher Devolver Digital sind stolz darauf, gemeinsam zu verkünden, dass Anger Foot HEUTE für den PC erscheint!

In diesem brutalen, halsbrecherischen Ego-Shooter führt der titelgebende Anger Foot die skrupellosen Gangs der dystopischen Kloake Shit City in einen rasanten Mix aus Füßen und Feuerkraft.

Irgendwer hat die geilen Preemo-Sneakers gestohlen – und nun müssen Spieler und Spielerinnen alles tun, um diese zurückzubekommen – selbst wenn das bedeutet, dass sie es mit dem ultimativen Kingpin der Stadt, dem CRIME MINISTER, aufnehmen müssen.

Die wichtigsten Features

SCHNELLE KICK-ACTION

Anger Foot ist ein blitzschneller Ego-Shooter, der kinetische Waffenkämpfe mit furiosen Tritten verbindet. Man schlägt Türen ein, sprengt Dummköpfe in die Luft und stößt seine Feinde in einer Reihe von engen, handgefertigten und zunehmend herausfordernden Levels buchstäblich in die Flucht.

FREISCHALTBARE TURNSCHUHE

Man schließt Herausforderungen ab, um eine umfangreiche Sammlung stylischer, tödlicher Sneaker freizuschalten, von denen jedes Paar den Ablauf und das Gefühl des Kampfes radikal verändert. Je mehr dieser Sneaker man freischaltet, desto mehr wilde und gewalttätige Möglichkeiten eröffnen sich, den Gangs von Shit City die Grenzen aufzuzeigen.

DONNERNDE BÄSSE

Für die verwöhnten Ohren gibt es einen erschütternden, basslastigen Soundtrack – während man durch die fiebrige, lebhaft stilisierte kriminelle Unterwelt von Shit City rennt. Anger Foot ist ein audiovisueller Angriff der Sinne, bei dem extreme Gewalt, visuelle Eindrücke und Vibes aufeinanderprallen und das Gehirn nachhaltig in Schwingung versetzen.

Anger Foot ist JETZT für PC verfügbar. Auf angerfoot.com finden sich weitere Informationen.