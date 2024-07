PM: Flintlock: The Siege of Dawn – Lernt die Götter kennen, denen ihr euch ab dem 18. Juli stellt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Creative Director bei A44 für Flintlock: The Siege of Dawn. Heute werfen wir etwas Licht auf einen der geheimnisvollsten Aspekte unseres kommenden Spiels, das am 18. Juli erscheinen soll: die Götter, die die Welt von Kian übernommen haben. Dazu haben wir einen brandneuen Story-Trailer veröffentlicht und liefern euch unten weitere Infos!

Bevor das Tor zur Unterwelt plötzlich aufgerissen wurde, sahen die Menschen in Kian die uralten Geschichten über Götter und Magie als reine Mythen an. Ein neues Zeitalter, angetrieben von Schwarzpulvertechnologie, brachte die zuvor zerstrittenen Nationen einander näher. Selbst die konservativsten Orte wie Three Peaks (Drei Gipfel) begannen, die alten Sitten und Bräuche aufzugeben, um den Reichtümern nachzujagen, die Handel und Technologie versprachen.

Das Tor zur Unterwelt selbst blieb die einzige, düstere Erinnerung an die alte Welt. Vor langer Zeit wurde die Stadt der Morgenröte von jenen, denen es schwerfiel, die Toten loszulassen, um das Tor herum erbaut. In der Gegenwart ist es zu einer unerklärlichen Kuriosität geworden, einem Wahrzeichen für eine Stadt, die dabei ist, ihre Vergangenheit zu vergessen.

Zehn Jahre vor den Ereignissen des Spiels wurde Kian von einer noch nie da gewesenen Katastrophe heimgesucht: Das Tor öffnete sich, die Toten selbst marschierten in die Welt der Lebenden ein und überrannten die völlig überraschte Stadt der Morgenröte. Bis man begriffen hatte, was geschehen war, war die Stadt komplett verloren. Diejenigen, die das Glück hatten, dem Massaker zu entkommen, hatten die Stadt zu Tausenden verlassen.

Die Toten drohten die ganze Welt zu überrennen. Die Koalition wurde hastig gegründet, um ihnen etwas entgegenzusetzen – Freiwillige aus vielen Nationen schlossen sich zu einer notdürftigen Armee zusammen. Unter enormen Opfern drängten sie ihren Feind zurück, doch letztlich gelang es ihnen nur, die Toten innerhalb der Stadtmauern einzupferchen. Das Tor zur Unterwelt stand weiterhin offen – und die Belagerung der Morgenröte hatte gerade erst begonnen.

Zehn Jahre später ist die Schwarzpulvertechnologie endlich weit genug fortgeschritten, um Sama, die Feldmarschallin der Koalition, davon zu überzeugen, eine Mission hinter die feindlichen Linien zu genehmigen. Sama betraut ihre Einheit von Pionieren mit der Aufgabe, das Tor zu verschließen und ein Jahrzehnt des Leidens zu beenden. Allerdings wurde bei der Mission ein entscheidendes Detail nicht bedacht: Selbst nach all den Jahren weiß die Koalition nicht, wie genau sich das Tor geöffnet hat … und wer dafür verantwortlich war.

Die Pioniere dringen tiefer in die Stadt der Morgenröte ein als alle anderen vor ihnen, nur um direkt in das Revier eines Gottes zu marschieren. Als sie einer Kreatur gegenüberstehen, die leibhaftig den Legenden entsprungen ist, wird ihnen die Wahrheit schlagartig bewusst. Es waren nicht nur die Toten, die an jenem schicksalhaften Tag vor 10 Jahren durch das Tor schritten, sondern die Götter selbst – mit der Absicht, eine Welt für sich zu beanspruchen, die sie vergessen hatte.

Die Einmischung der Pioniere hat drastische Konsequenzen. Die Götter können nun frei ihr Unwesen treiben und jeder von ihnen ist entschlossen, die Welt nach seinen eigenen Vorstellungen von Perfektion zu formen.

Die Götter, gewöhnt an ihre unabhängigen Gebiete in der Unterwelt, haben die Welt der Lebenden auf dieselbe Weise aufgeteilt. Jede Gottheit herrscht über einen eigenen Teil von Kian.

Dukmar herrscht über Wanderer‘s Rest (Ruhestätte der Wanderer), eine uralte Region, die einst die Wiege der Zivilisation von Kian war und jetzt ein Zentrum des Lernens ist.

Als selbst ernannter Gott des Wissens wird Dukmars Verständnis der Welt durch legendäre Geschichten verzerrt, die ihm von den Seelen der Unterwelt überliefert wurden. Leider sind die Figuren in diesen Geschichten meist Eroberer und Tyrannen, was ihn dazu inspiriert, eine ebensolche Herrschaft anzustreben.

Die Freiheit, in Kian Chaos und Verwüstung zu stiften, ist genau die Gelegenheit, auf die Dukmar schon immer gewartet hat. Arrogant und ehrgeizig verschwendet er keine Zeit, erobert eine ganze Stadt und nimmt ihre Bevölkerung als Geiseln, um Denkmäler für sich errichten zu lassen.

Rammuha kontrolliert Three Peaks und macht sich den konservativen Glauben der Bewohner zunutze, um über die Region zu herrschen, ohne sich direkt zu erkennen zu geben.

Als Göttin der Ordnung beruht ihr Weltbild auf den fragwürdigen Vorstellungen der Sterblichen von Regeln und Gerechtigkeit. Rammuha stand in der Unterwelt stets im Schatten mächtigerer Götter, was sie zu einer gerissenen und einfallsreichen Widersacherin gemacht hat.

Da es ihr an roher Kraft fehlt, ist sie versiert darin geworden, andere zu manipulieren, um ihre Ziele zu erreichen. Sie weiß genau, wie sie die Frömmigkeit der Ritter von Three Peaks gegen sie wenden kann, um einen einst treuen Orden in ihre persönliche Armee zu verwandeln.

Inaya, die Göttin des Lebens, arbeitet unermüdlich daran, die natürliche Ordnung der Welt aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu den anderen Göttern ist sie ihren Pflichten treu ergeben und hat kein Interesse an einer Invasion Kians.

Von allen Gottheiten hat Inaya die engste Beziehung zu Enki. Abgesehen von der natürlichen Ordnung ist er vielleicht das Einzige, was für sie wirklich von Bedeutung ist.

Uru herrscht über die Stadt der Morgenröte selbst und lässt das Tor zur Unterwelt nie aus den Augen.

Uru der Verwüster ist der mächtigste der Götter und auf ihm lastet die Verantwortung, das Tor zwischen Leben und Tod zu kontrollieren.

Alle anderen Götter, selbst Enki, fürchten Urus Stärke. Die einzige Macht, die ihn bändigen kann, ist das Tor selbst, von dem er sich nicht weit entfernen kann.

Das war unser kurzer Blick auf die Götter aus Flintlock: The Siege of Dawn! Wir hoffen, dass euch dieser kleine Einblick in ihre Geschichte und Beweggründe Lust auf mehr gemacht hat … und zum Glück müsst ihr nicht mehr allzu lange warten! Vor der Veröffentlichung am 18. Juli könnt ihr Flintlock: The Siege of Dawn auf PlayStation 5 vorbestellen (mit 10 % Rabatt für PS Plus-Mitglieder). Eine Deluxe Edition mit zusätzlichen Outfits für Nor ist ebenfalls erhältlich.