PM: Concord-Beta Early Access: Vorab herunterladen, Serverzeiten, PC-Anforderungen und weitere Details (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Early Access Beta von Concord kommt bald! Wir alle hier bei Firewalk freuen uns so sehr, euch schon bald die Galaxie von Concord zu zeigen. Wir können es kaum erwarten zu hören, wer eure neuen Lieblingscharaktere und eure Favoriten unter den Freegunners sind oder welche Kombos und Strategien ihr euch bei der Zusammenstellung eurer Crew überlegt. Vor allem aber wollen wir gemeinsam mit euch spielen!

Bevor unsere Early-Access- und Open-Beta-Wochenenden losgehen, wollen wir ein paar wichtige Informationen mit euch teilen, wie zum Beispiel, wann ihr das Spiel vorab herunterladen könnt, wann die Server live gehen, welche Goodies ihr euch mit eurer Teilnahme verdienen könnt und noch viel mehr. Also dann mal los!

Das Concord-Beta-Early-Access-Wochenende für PS5 und PC beginnt am Freitag, den 12. Juli um 19:00 Uhr MESZ. Wenn ihr auf PS5 spielt, könnt ihr die Concord-Beta ab heute, Donnerstag, den 11. Juli um 19:00 Uhr MESZ vorab herunterladen.

Wenn ihr eine beliebige Edition von Concord vorbestellt, erhaltet ihr Zugang zum Beta-Early-Access-Wochenende sowie vier extra Codes, die ihr mit euren Freunden teilen könnt, um gemeinsam zu spielen und gegen gegnerische Teams anzutreten. Diese Extra-Codes gelten für dieselbe Plattform, auf der ihr das Spiel auch vorbestellt habt. Außerdem freut es uns, dass PlayStation Plus alle Abonnenten zur Teilnahme am Beta-Early-Access-Wochenende einlädt. Sucht einfach nach der Option zum Herunterladen und Spielen der Beta, wenn ihr eure PS5-Konsole startet.

Unsere Open Beta beginnt nächste Woche und dauert von Donnerstag, den 18. Juli um 19:00 Uhr MESZ bis zum Sonntag, den 21. Juli. Ihr könnt die Open Beta ab Mittwoch, den 17. Juli um 19:00 Uhr MESZ auf PS5 vorab herunterladen.

Während des Early Access und der Open Beta werden alle 16 der bei der Veröffentlichung verfügbaren Freegunners freigeschaltet, sodass ihr sie spielen und anpassen könnt. Ganz egal, ob ihr eure Gegner aus der Ferne abschießen, einen Teil des Schlachtfelds kontrollieren, eure Teammitglieder unterstützen oder euch einfach kopflos in den Kampf stürzen wollt – unsere Auswahl an Freegunners hat für jeden was im Angebot. Wir haben schon länger nicht mehr bei den Freegunners der North Star vorbeigeschaut, also werden wir in der Early Access Beta auch unsere erste Episode zeigen, damit ihr mehr über die Crew und ihr stolzes Schiff erfahren könnt.

Während des Beta-Early-Access-Wochenendes sind drei Spielmodi (Konflikt, Trophäenjagd, Frachtauftrag) verfügbar. Wir wollten bei der Entwicklung von Concord dafür sorgen, dass wir Spielmodi für alle Spieler haben – ob ihr nun eine schnelle Runde Trophäenjagd spielen oder beweisen möchtet, dass ihr und eure Crew die beste Strategie habt, um beim Frachtauftrag den Blauen Kumpel wiederzuholen, so oder so ist für jeden was dabei. Außerdem könnt ihr vier Karten erkunden und auf ihnen spielen: Freewater, Sternenkammer, Wassergefahr und Schockgefahr.

Wenn am darauffolgenden Wochenende die Open Beta ansteht, fügen wir einen weiteren Spielmodus, Gebietskontrolle, sowie eine weitere Karte, Knochenminen, hinzu. Hier findet ihr die ursprüngliche Ankündigung der Beta mit mehr Informationen zu den Karten und Spielmodi, die während der Beta-Wochenenden verfügbar sind.

Wenn ihr sowohl am Early Access als auch an der Open Beta teilnehmt, behaltet ihr für beide Wochenenden euren Fortschritt. Allerdings weisen wir darauf hin, dass der Fortschritt beider Betas bei der offiziellen Veröffentlichung am 23. August nicht weiterbestehen wird.

Das Leben als Freegunner dreht sich um gefährliche Aufträge mit eurer Crew und große Belohnungen, also erhaltet ihr als Dankeschön ein paar Boni für eure Teilnahme: einen FROG-Waffen-Anhänger („FROG“ steht für „From Orbit to Ground“, also „Von der Umlaufbahn auf den Boden“ – das ist der Name der Landekapsel der North Star; es geht also nicht um die allseits beliebten Frösche), das Symbol und die Visitenkarte „Sternenschimmern“.

Das Concord-Beta-Early-Access-Wochenende und das Open-Beta-Wochenende unterstützen Cross-Play, damit ihr mit euren Freunden auf PS5 und PC spielen könnt. Für PC-Spieler sind hier schon mal die Systemanforderungen sowie einige der Features, die in der Concord-Beta auf PC unterstützt werden.

Die Concord-Beta unterstützt außerdem:

· 4K*

· Ultrawide 21:9*

· Unlimitierte Bildrate*

· Support für KBM und DualSense Controller

· Anpassbare Tastenbelegung

· FSR 3**

· DLSS 3.7**

* Kompatibler PC und Display erforderlich.

** Kompatibler PC und Grafikkarte erforderlich.

Hinweis: Diese Systemanforderungen und Features beziehen sich auf den Early Access und die Open Beta. In den Wochen vor der Veröffentlichung im August werden wir mehr Details über Concord auf PC, wie die endgültigen Systemanforderungen sowie zusätzliche Features, mit euch teilen.

Wir können es kaum erwarten, dieses Wochenende mit euch zu spielen, und wir freuen uns schon darauf zu hören, welche Charaktere besonders beliebt sind, sowie auf eure Videos und Fan-Art. In den kommenden Wochen haben wir mehr Informationen über Concord für euch, unter anderem auch zu den Optionen zur Barrierefreiheit. Folgt Concord also auf Twitter/X, Instagram und TikTok und werdet Teil unserer Community auf dem offiziellen Concord-Discord , damit ihr immer auf dem Laufenden über Concord bleibt.

*Konto für PlayStation Network und Internetverbindung erforderlich.