Tako no Himitsu - Ocean of Secrets: Hommage an GBA-RPGs angekündigt

Demo verfügbar

Mit Tako no Himitsu - Ocean of Secrets hat das Indie-Team Deneos unter Leitung des französischen Entwicklers Christoph Galati ein Action-RPG angekündigt, das vor allem an Klassiker für den GBA wie Golden Sun zurückdenken lassen soll, aber auch ikonische SNES-Rollenspiele wie Illusion of Gaia, Terranigma und Final Fantasy 6 zu seinen Inspirationen zählt.

Tako no Himitsu dreht sich um eine Gruppe Abenteurer, die auf den vermeintlich letzten Oktopus stößt und die verborgene wahre Geschichte ihrer Fantasy-Welt aufdeckt. Ihr könnt zwischen sechs spielbaren Charakteren wählen, die in den Echtzeit-Kämpfen je individuelle Moves besitzen. Hinzu kommen Symbiose-Spezialangriffe und Elementar-Zauber, die im Spielverlauf durch die Rettung verbannter Oktopus-Helden freigeschaltet werden.

Auf Steam wurde eine Demo-Version von Tako no Himitsu veröffentlicht, parallel startete eine Kickstarter-Kampagne. Die Einnahmen daraus sollen dazu dienen, dass "volle Potential" des Projekts auszuschöpfen. Passend zu den Vorbildern des Indie-Titels soll der Soundtrack Gast-Stücke der Komponisten Motoi Sakuraba (Golden Sun) und Masanori Hikichi (Terranigma) enthalten.