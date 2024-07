PM: Rainbow Six Siege: Event M.U.T.E Protocol 3 bringt den Spielmodus Wettrüsten zurück (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 11. Juli 2024 - In Rainbow Six Siege ist M.U.T.E Protocol 3 Redux gestartet und lässt Organiker und Robotiker in der neu gestalteten Turmkarte im futuristischen Retro-Look aufeinandertreffen. Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 31. Juli und lässt die Spielenden im Modus Wettrüsten gegeneinander antreten. Die M.U.T.E Protocol Collection wurde mit drei neuen Kosmetikpaketen - für Glaz, Alibi und Brava - sowie vier aktualisierten Paketen - für Oryx, Lion, Vigil und Ying - erneuert. Während des Events lassen sich kostenlose kosmetische Items freischalten, indem man sich einloggt, wöchentliche Herausforderungen abschließt oder über Twitch Drops. ​

Mehr zum Modus und dem Event gibt es auf Ubisoft News.

Weitere Informationen zu Rainbow Six Siege sind unter folgendem Link zu finden:https://www.ubisoft.com/de-de/game/rainbow-six/siege

Rainbow Six Siege ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und für PC über den Ubisoft Store, Steam und Epic Game Store erhältlich und ebenfalls in einem Ubisoft+ Premium-Abonnement enthalten.

