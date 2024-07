PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Juli 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bekämpft tödliche Kreaturen, schwingt das legendäre Panzerschwert, errichtet euer eigenes Königreich und vieles mehr mit dem Spielekatalog für Juli! Remnant II, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, Mount & Blade II: Bannerlord und viele weitere Spiele sind ab 16. Juli für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder erhältlich. Außerdem geben wir neue Klassiker und PS VR2 -Spieleangebote für PlayStation Plus Premium bekannt.

Hier ein paar Details zu den neuen Spielankündigungen.

Remnant II ist die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, in dem Überlebende der Menschheit gegen neue tödliche Kreaturen und gottgleiche Bosse in furchterregenden Welten antreten. Spielt allein oder im Koop mit zwei Freunden, um die Tiefen des Unbekannten zu erkunden und das Böse daran zu hindern, die Realität zu zerstören. Die Spieler müssen sich auf ihre eigenen Fähigkeiten und die ihres Teams verlassen, um schwierige Herausforderungen zu meistern und das Aussterben der Menschheit abzuwenden.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion ist das HD-Remaster des erfolgreichen Prequels zu Final Fantasy VII. Neben der überarbeiteten HD-Grafik wird dieser Version des beliebten Klassikers auch durch die vollständige Synchronisation und die neu arrangierten Musikstücke neues Leben eingehaucht. Das Spiel erzählt die Geschichte des jungen Kriegers Zack Fair, der das Vertrauen von legendären Helden genießt, von dem Mädchen geliebt wird, in dessen Händen das Schicksal des Planeten liegt, und von dem Jungen bewundert wird, der dazu bestimmt ist, die Welt zu retten. Die Geschichte um Zacks Träume und Ehre – das Vermächtnis, das ihn mit Cloud verbindet – wird in dieser beeindruckenden Saga, die mehr als nur ein einfaches HD-Remaster darstellt, vollständig enthüllt.

Bestreitet ein episches Abenteuer in einer fiktionalen Mittelalterwelt, die Strategie- und Action-RPG-Elemente miteinander kombiniert.

Erstellt und entwickelt euren eigenen Charakter, versammelt Begleiter und nutzt Diplomatie, Handel und Gaunereien zu eurem Vorteil, um euren Klan zu einem festen Bestandteil des Adels zu machen. Stellt Armeen auf, die ihr bei gewaltigen Echtzeit-Kämpfen und Belagerungen mithilfe eines umfangreichen Befehls- sowie eines intuitiven direktionalen Kampfsystems befehligen und selbst unterstützen könnt. Baut ein eigenes Königreich auf oder verteidigt das eines anderen, während ihr in diesem Prequel des gefeierten Mount & Blade: Warband den großen, neu gestalteten Kontinent Calradia erkundet.

Wir stellen vor: Der neunte Teil des meistverkauften Party-Pack-Franchise, das ihr alle kennt und liebt! Egal, ob ihr euch mit Freunden trefft, eine Remote-Happy-Hour veranstaltet, die Feiertage etwas lustiger angehen lassen wollt oder auf der Suche nach dem nächsten Spiel seid, das ihr streamen möchtet: The Jackbox Party Pack 9 sagt sämtlicher Langeweile den Kampf an. Das Spiel ist auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch verfügbar. Ihr braucht keine zusätzlichen Controller für zusätzliche Spieler – alle benutzen zum Spielen ganz einfach das eigene Handy oder Tablet! Die Spiele können von bis zu 10 Spielern und mit bis zu 10.000 Zuschauern gespielt werden, die den Ausgang des Spiels beeinflussen können.

Begebt euch in diesem neuen epischen Rollenspiel von den Machern des hochgelobten Pathfinder: Kingmaker in ein Reich, das von Dämonen überrannt wurde. Ergründet das Wesen von Gut und Böse, lernt den wahren Preis der Macht kennen und steigt zum mystischen Helden auf, der Fähigkeiten fernab der menschlichen Vorstellungskraft besitzt. Mit der Flexibilität, dem Reichtum und der Tiefgründigkeit des Pathfinder First Edition-Regelwerks könnt ihr jeden erdenklichen Charakter erschaffen. Wählt aus 25 Klassen, 12 Charakter-Rassen und mehr als tausend Zaubersprüchen, Charaktereigenschaften und Fertigkeiten, um euren persönlichen Spielstil zu kreieren. Nutzt zwei Kampfmodi, um eure Gegner zu erledigen – Echtzeitkampf mit Pause oder rundenbasierter Kampf. Ihr könnt jederzeit zwischen beiden wechseln, um so gemächlich oder flott voranzuschreiten, wie ihr möchtet. Das einzigartige Pathfinder-Regelwerk ermöglicht es euch außerdem, fortgeschrittene Kampfmanöver auszuführen, wie etwa den berittenen Kampf. Setzt eure Fähigkeiten mit Bedacht ein!

No More Heroes 3 begleitet den Otaku-Assassinen Travis Touchdown, der sich wieder einmal mit seinem treuen Laserkatana einen Weg durch zehn der tödlichsten Kämpfer des Universums bahnt. Diesmal muss er die Spitze der Galaktischen Superhelden-Rangliste erreichen, um den bösen Prinz FU und seine zehn außerirdischen Handlanger daran zu hindern, die Erde zu übernehmen. Führt Combos mit Travis’ Laserkatana aus und erlebt Hack-and-Slash-Action wie nie zuvor!

Travis Touchdown wurde in die legendäre Spielekonsole Death Drive Mk II gesogen, und die Figuren aus ihrer vielfältigen Spielebibliothek geben nicht kampflos auf! Schlagt euch mit eurem geladenen Laser und all der Profi-Wrestling-Action, die ihr kennt und liebt, durch sie hindurch. Nutzt eure Fähigkeitenleiste bis zum Maximum aus und verknüpft Spezial- und Grundangriffe zu abgefahrenen Kombos! Probiert immer wieder was Neues aus und findet euren Stil.

Willkommen zu DEADCRAFT, dem etwas anderen Zombie-Survival-Action-Spiel. In einer Welt, die von einem tödlichen Virus schwer gezeichnet ist, muss der Halbzombie Reid um sein Überleben kämpfen. Dabei nutzt er nicht nur eine Axt, einen Rasentrimmer und alles andere, was er in die Hände bekommt, sondern baut auch seine eigenen Zombieanhänger an, um die Horden der Untoten zu bezwingen. Wählt eure Verbündeten und Feinde weise, während ihr versucht, die Apokalypse zu überleben!

Rast durch die riesige offene Spielwelt in den Alpen, wo der Schnee immer frisch ist und die Pisten endlos. Meistert den Berg allein oder mit Freunden auf Skiern, auf Snowboards, in Wingsuits und mit Paraglidern. Zeichnet eure besten Stunts auf und teilt sie. Fahrt allein oder neben anderen Spielern, um gemeinsam spannende Touren zu erleben. Eine stehende Internetverbindung wird benötigt, um das Spiel zu spielen.

* PS Plus-Wiederveröffentlichung

Willkommen in einer Welt, in der Roboter die Arbeiten von Menschen verrichten. Betretet den „Job Simulator“, um zu erfahren, wie es war, zu „jobben“. Die Spieler können die glorreichen Tage des Arbeitslebens von Neuem erfahren, sei es als Gourmetkoch, Büroangestellter, Mitarbeiter im Einzelhandel oder vielen weiteren Berufen.

In diesem PS2-Action-RPG haben Beschwörer Imperien gestürzt und Götter herausgefordert. Mit Ringen, die vom alten Khosani gefertigt wurden, können die Begabten Dämonen, Drachen und Elementare heraufbeschwören, aber nur die Stärksten können die Kräfte kontrollieren, die sie entfesseln.

Joseph wurde mit dem Zeichen des Beschwörers geboren und besitzt eine Macht, die größer ist als die von Kaisern und Göttern. Als Kind beschwor er einen Dämon, um sein Dorf zu retten, und sah voller Entsetzen zu, wie diejenigen, die er liebte, zerstört wurden. Neun Jahre später fallen die Armeen von Orenia ein und Joseph muss sich der Prophezeiung stellen, die er erfüllen sollte.

Erforscht das mysteriöse Technomite-Universum und reist sogar in Clanks Kopf in diesem originellen Abenteuer, das für das PSP-System entwickelt wurde. Verwendet Waffen, passt eure Rüstung an und schrumpft, um die neuen Welten zu entdecken!

Erlebe Ratchet & Clank: Size Matters, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde, verbessert mit Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierten Videofiltern.

Begebt euch ins 15. Jahrhundert, als Frankreich und England im Hundertjährigen Krieg gegeneinander kämpfen. Am Handgelenk einer jungen Kreuzritterin namens Jeanne erscheint ein geheimnisvolles und mächtiges Armband. Auf Befehl eines Orakels von oben schwingt Jeanne das Armband, um die dunkle Invasionsarmee zurückzuschlagen und ihre Heimat ein für alle Mal zu retten. Erlebt Jeanne d’Arc, ursprünglich auf der PSP erschienen, verbessert mit Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeichern und benutzerdefinierten Videofiltern.