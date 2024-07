PlayStation Plus Extra nun mit Remnant 2, FF7 Crisis Core, Pathfinder 2

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf dem PlayStation Blog wurden die Neuzugänge für den Spielekatalog bekannt gegeben, auf den ihr in den höheren Abo-Stufen Zugriff habt, ähnlich wie beim Konkurrenz-Dienst Xbox Game Pass. Die bekanntesten Neuzugänge dürften der Soulslike-Shooter Remnant 2 (im Kurztest) und das Remaster Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion sein. Oldschool-RPG-Freunde freuen sich dagegen über Pathfinder - Wrath of the Righteous (im Test) und wer es lieber ausgeflippt mag, für den lohnt ein Blick auf No More Heroes 3 (im Test).

Abonnenten der niedrigsten PS-Plus-Stufe Essential können seit Anfang Juli Borderlands 3 (im Test), NHL 24 (im Check) und Ingame-Premium für Genshin Impact (Redi-Rumble) für ihr Konto einlösen.

Der Überblick zu den neuen Titeln, zunächst mit PS Plus Extra:

Remnant 2 (PS5)

Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion (PS4, PS5)

Mount & Blade 2 - Bannerlord (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Jackbox Party Pack (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Pathfinder - Wrath of the Righteous (PS4, PS5)

No More Heroes 3 (PS4, PS5)

Travis Strikes Again - No More Heroes Complete Edition (PS4)

Complete Edition (PS4) Deadcraft (PS4)

(PS4) Steep (PS4)

Und mit PS Plus Premium kommen außerdem ein VR-Spiel und ältere Titel (per Stream) dazu: