PM: Frenzies kommt als neon-greller, extrem chaotischer Multiplayer-Shooter für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Frenzies, dem verrückt chaotischen und stylish-schicken Multiplayer-Shooter, der bald für PS VR2 erscheint!

Ich bin begeistert, euch nach der Enthüllung mehr über Frenzies erzählen zu können. Wenn ihr die verpasst habt, ist hier noch mal der Ankündigungstrailer, der euch einen Einblick in Frenzies einzigartige Mischung aus Spaß und Chaos bringt:

[Youtube id=gRvFa-QMXU4]

In Frenzies werdet ihr in einen Winner-Takes-All-Showdown geworfen, der euch durch fünf Runden treibt. In jeder trefft ihr auf randomisierte, glücksbasierte Typen und Karten, sodass nie zwei Spiele gleich sind. Frenzies Mischung aus Solo- und teambasierten Runden bedeutet, dass ihr in einem Moment Freundschaften aufbaut und zusammen an einem Sieg arbeitet und dann in der nächsten Runde gegen genau diese Freunde in einem frenetischen Free-For-All antretet

Gleich vom ersten Schritt in der Arbeit an Frenzies wollten wir einen echten Sinn für den Spaß daran entwickeln. Wir wollten keine einfache militärische Simulation erschaffen und haben uns deswegen in bombastischen Arena-Shooter-Klassikern nach Inspiration umgesehen – wie Quake und Unreal Tournament. Wir denken, dass wir eine gelungene Mischung aus der Essenz dieser Spiele und einer Prise Unvorhersehbarkeit geschaffen haben, die jetzt leicht zu spielen, schwer zu meistern und unmöglich zu vergessen ist. Ihr werdet jedes Mal ein Grinsen im Gesicht haben, wenn ihr gespielt habt. Wir glauben, dass jeder etwas für sich in Frenzies finden kann – selbst erfahrene VR-Shooter-Fans werden sich hier herausgefordert sehen.

Unsere Rundentypen spielen auch eine wichtige Rolle für den Spaß. Neben traditionellen Modi wie Team Deathmatch sind wir auch kreativ geworden und haben neue Rundentypen entwickelt, zu denen interessante Konzepte gehören, die sehr gut zu VR passen. Mein persönlicher Favorit ist Glitzer Schwein, wo man herumrennt und versucht, das riesige, quietschende Schwein zu fangen. Ihr müsst derjenige sein, der das Spiel in der Runde am längsten gehalten hat – aber das ist einfacher gesagt als getan, wenn eure Gegner euch und euren schweinigen Freund leicht finden können.

In nDreams Studio-Familie haben wir schon seit über einem Jahrzehnt die Entwicklung von VR-Games vorangetrieben – unter anderem mit unserem berühmten „Run-and-Cover“-Gameplay, das im ausgezeichneten Fracked and Synapse schon vorkommt. „Run-and-Cover“ fühlt sich befriedigend und haptisch an, aber auch extrem intuitiv dank der Macht von VR und wir wollten das in Frenzies auf den Multiplayer erweitern.

Multiplayer funktioniert in VR extrem gut – ihr teilt euch einen physischen Raum mit anderen Spielern, könnt zusammenarbeiten und mit anderen und der Umgebung auf viele Weisen interagieren.

Einer der besten Wege, die wir hier sehr intensiv beschreiten, ist die Steuerung in Frenzies durch Gesten, die 1:1 im Spiel wiedergegeben werden. Gesten verbessern sowohl die taktische Tiefe als auch die sozialen Interaktionen jedes Spiels. Beispielsweise könnt ihr mit euren Team-Mitgliedern Handzeichen austauschen, Gegner mit ausdrücklichen Gesten beleidigen oder sogar mal eine Runde Schere, Stein, Papier einbauen. Wir freuen uns, diese Interaktionen in Frenzies zu sehen.

In Frenzies ist alles auf 110 % hochgetrieben – von den neon-getränken Arenen bis zu den übergroßen Waffen müsst ihr das gleiche Level an Energie mitbringen, wenn ihr in die Arena kommt. Unvorhergesehenheit ist hier König und Bescheidenheit wird euch nirgendwo hinbringen. Feiert also eure Siege und macht eure Gegner klein – das ist nicht nur erlaubt, sondern gewünscht.

Natürlich funktioniert das nur, wenn ihr dabei gut ausseht und nichts schreit „Mut“ mehr als der ultimative Killer-Anzug – ein Body. Unsere Body sind bunt und verspielt und ihr könnt aus einem Dutzend Designs wählen, um eure Bodys anzupassen und euch durch eine einzigartige visuelle Identität ausdrücken. Ihr könnt ein digitales Gesicht hinzufügen, Handschuhe und Schuhe, die in der Arena beeindrucken werden – schon bevor ihr den perfekten Headshot landet.

Wir haben so viel mehr mit euch zu teilen und damit ihr in den kommenden Monaten auf dem Laufenden bleibt, solltet ihr das Spiel im PlayStation Store auf eure Wishlist setzen. Bis dahin könnt ihr euch euren Lieblings-Body schon mal vorstellen und wir sehen uns bald in der Arena.