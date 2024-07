PM: Mattel und Ubisoft enthüllen den neuen UNO Party! Mania™ DLC für Konsole und PC (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juli 2024 – Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein global führender Konzern für Spielwaren und Familienunterhaltung und Besitzer eines der ikonischsten Markenportfolios der Welt, und Ubisoft gaben bekannt, dass der UNO Party! Mania™ DLC ab sofort auf Konsolen und PC erhältlich ist. Der DLC wartet das klassische Kartenspiel mit zusätzlichen Aktionskarten und völlig neuen Sonderregeln auf. Mehr zu den neuen Aktionskarten gibt es hier.

Zudem werden zwei weitere Editionen am 10. September auf den Markt kommen. Die UNO™ Legacy Edition enthält das komplette klassische Spiel, Party! Mania, FLIP! Und die 50th Anniversary DLCs. Die UNO™ Ultimate Edition enthält das Kartenspiel und sechs spannende DLCs: Party! Mania, FLIP!, 50th Anniversary, Valhalla, The Call of Yara, Fenyx's Quest sowie Mottokarten mit Just Dance 2017, Rayman und mehr.

Der UNO Party! Mania™ DLC ist ab sofort einzeln für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ sowie für Windows PC exklusiv im offiziellen Ubisoft Store für 4,99 € erhältlich. Durch Abwärtskompatibilität ist der UNO Party! Mania DLC auch auf PlayStation®5 und Xbox Series X | S spielbar.

Für weitere Informationen zum UNO-Videospiel gibt es unter https://www.ubisoft.com/de-de/game/uno/uno

Für weitere Informationen über andere Ubisoft-Spiele besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.

Hinweis zum Ubisoft-Affiliate-Programm

​Das Ubisoft-Affiliate-Programm bietet die Möglichkeit nach Anmeldung und Freischaltung zu dem Programm durch Verlinkungen in den Ubisoft Store eine Rückvergütung zu erhalten. Rückvergütungen gibt es auf den gesamten Katalog der Videospiele inkl. Vorbestellungen und der Abo-Modelle von Ubisoft+ und Rocksmith+. Mehr Details zum Programm und die Bewerbungsmöglichkeit gibt es unter folgenden Link.

About Mattel

​Mattel is a leading global toy and family entertainment company and owner of one of the most iconic brand portfolios in the world. We engage consumers and fans through our franchise brands, including Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™, UNO®, Masters of the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® and Polly Pocket®, as well as other popular properties that we own or license in partnership with global entertainment companies. Our offerings include toys, content, consumer products, digital and live experiences. Our products are sold in collaboration with the world’s leading retail and ecommerce companies. Since its founding in 1945, Mattel is proud to be a trusted partner in empowering generations to explore the wonder of childhood and reach their full potential. Visit us at mattel.com.

Über Ubisoft

​Ubisoft kreiert Welten mit dem Ziel, das Leben der Spieler:innen mit originellen und unvergesslichen Unterhaltungserlebnissen zu bereichern. Die globalen Teams von Ubisoft erschaffen und entwickeln ein umfassendes und vielfältiges Portfolio an Spielen, darunter Marken wie Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® und Tom Clancy's The Division®. Über Ubisoft Connect können Spieler:innen ein Ökosystem von Diensten nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern, Belohnungen zu erhalten und plattformübergreifend mit Freund:innen in Kontakt zu treten. Mit Ubisoft+, dem Abonnementdienst, können sie auf einen wachsenden Katalog von mehr als 100 Ubisoft-Spielen und DLCs zugreifen. Für das Geschäftsjahr 2023-24 erzielte Ubisoft einen Nettoumsatz vor Abgrenzungen von 2,32 Milliarden Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.ubisoftgroup.com

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

UNO® and associated trademarks and trade dress are owned by and used under license from Mattel. © 2024 Mattel.

Game software © 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.