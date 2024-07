PM: Total War™: PHARAOH DYNASTIES erscheint am 25. Juli (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Total War™: PHARAOH DYNASTIES erscheint am 25. Juli

– Kostenlose Erweiterung mit neuen Kartenregionen, Kulturen, Einheiten und mehr –

London – 9. JULI 2024 – SEGA® Europe, Ltd. und The Creative Assembly™ Limited. haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass Total War: PHARAOH’s DYNASTIES am 25. Juli 2024 erscheinen wird. Diese kostenlose Erweiterung bietet eine Vielzahl neuer Features für das Kampagnenerlebnis, darunter neue Kartenregionen, Kulturen, Einheiten, Gameplay-Mechaniken und umfassende Verbesserungen der Quality of Life.

Hier den neuen Gameplay-Trailer ansehen:

Neue Kulturen anführen

Vier der berühmtesten Kulturen der antiken Welt schließen sich dem Kampf an, um die katastrophalen Ereignisse des bronzezeitlichen Zusammenbruchs aufzuhalten: Babylon, Assyrien, Mykene und Troja. Jede von ihnen bietet ein einzigartiges Kampagnenerlebnis mit berühmten historischen Anführern, verschiedenen Armeen, die man befehligen kann, Göttern, die man anbeten kann, und vielem mehr. Darüber hinaus stehen weitere 25 kleinere Fraktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Äolier unter der Führung des sagenumwobenen Achilles oder Napata unter der Führung des Kriegerkönigs Memnon.

Das eigene Reich erweitern

DYNASTIES umspannt einen Großteil der antiken Welt von der Ägäis über Mesopotamien bis hin zum alten Ägypten und verdoppelt die Größe der ursprünglichen Kampagnenkarte von PHARAOH fast, indem 168 neue Siedlungen, neue historische Wahrzeichen, neue Siegesziele und vieles mehr hinzugefügt werden. Um diesen enorm erweiterten Sandkasten zu durchqueren, wurden neue Seewege hinzugefügt, die die Flotten, die deine Armeen tragen, beschleunigen und es einem ermöglichen, weiter und schneller zu plündern und einzumarschieren.

Eine Dynastie errichten

Spieler und Spielerinnen legen einen Stammbaum an, um sicherzustellen, dass ihr Imperium mit dem neuen Dynastiesystem den Test der Zeit besteht. Man herrscht über die Gezeiten der Sterblichkeit und der Erbfolge, indem man strategische Ehen, heroische Tode auf dem Schlachtfeld, Attentate und die drohende Sterblichkeit des Alters meistert, um ein Vermächtnis zu hinterlassen, das jedes Zeitalter überdauern wird.

Das Schlachtfeld beherrschen

Es geht in den Krieg – mit über 150 neuen und überarbeiteten Einheiten, darunter Kavallerie, Kamelreiter und fraktionsspezifische Einheiten wie die Elitegarde von Troja. Man fordert sich selbst mit neuen Kampfmechaniken heraus, wie z.B. dem optionalen Lethality-Modifikator, der die Schlachten realistischer werden lässt, indem er den Kampf viel tödlicher macht.

Eine Nachricht von den Entwicklern

„Von Anfang an war es unsere Vision, mit Total War: PHARAOH eine groß angelegte Nachbildung des turbulenten Kollapses der Bronzezeit abzuliefern, voller historischer Intrigen, authentischer Darstellungen ikonischer Zivilisationen und einem Sandbox-Theater, das es dem Spieler erlaubt, den Verlauf der menschlichen Geschichte neu zu schreiben“, erklärt Game Director Todor Nikolov. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Und obwohl dies unsere letzte Inhaltserweiterung sein wird, hoffen wir, dass sie als Liebesbrief dient, der unsere anhaltende Leidenschaft für dieses wunderbare Zeitalter zum Ausdruck bringt. Vielen Dank für die Unterstützung!“

Weitere Informationen zu Total War: PHARAOH und den anderen Total War-Spielen, die sich in der Entwicklung befinden, gibt es auf der Total War – oder Total War: PHARAOH -Website und auf Facebook und Twitter . Der Youtube-Kanal von Total War informiert über zukünftige Neuigkeiten und zeigt Gameplay-Videos.

Über Total War™:

Mit mehr als 42,5 Millionen verkauften Exemplaren ist Total War eine der etabliertesten und am meisten von der Kritik gefeierten Videospielreihen. Die Leidenschaft für historische Authentizität und die überragende Spielqualität haben das Franchise zu einem der erfolgreichsten PC-Spiele aller Zeiten gemacht. Neben den historischen Kerntiteln wurde die „Total War“-Reihe um Free-to-Play-Mobile-Ableger (Total War Battles™: KINGDOM), epische Fantasy-Spiele (Total War™: WARHAMMER®) und historische Momentaufnahmen (Total War Saga™: THRONES OF BRITANNIA) erweitert. www.totalwar.com

Über The Creative Assembly™ Ltd.:

The Creative Assembly Ltd. ist eines der führenden europäischen Spieleentwicklungsstudios. Es wurde 1987 gegründet und residiert in West Sussex (Vereinigtes Königreich) und Sofia (Bulgarien). Mit einer Reihe von preisgekrönten AAA-Titeln, darunter die millionenfach verkaufte Total War™-Reihe, baut Creative Assembly weiterhin ein beeindruckendes Portfolio an Spielen und weltbekannten Partnerschaften auf. So arbeitet das Unternehmen mit Games Workshop für Total War™: WARHAMMER®, mit Twentieth Century Fox für Alien: Isolation und mit 323 Industries und Microsoft für Halo Wars 2 zusammen. Creative Assembly hat mit seinem außergewöhnlich talentierten Team von über 700 Mitarbeitern eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere „Best Place to Work“-Awards und jüngste Auszeichnungen von BAFTA, Music+Sound und Develop Industry Excellence Awards. www.creative-assembly.com

Über SEGA® Europe Limited:

SEGA Europe Limited ist der europäische Vertriebszweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung für zu Hause und unterwegs. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, darunter PC, drahtlose Geräte und Plattformen von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA ist alleiniger Eigentümer der Videospiel-Entwicklungsstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive und HARDlight. Die Website von SEGA Europe findet man unter www.sega.co.uk.