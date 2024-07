PM: Der Crunchyroll Store expandiert in Deutschland und Europa und bietet Fans das ultimative Online-Shopping-Ziel für Anime (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Crunchyroll Store expandiert in Deutschland und Europa und bietet Fans das ultimative Online-Shopping-Ziel für Anime

– Ein One-Stop-Shop für beliebte Manga, Merchandise, Sammlerstücke und mehr startet heute in 34 Ländern, lokalisiert auf Deutsch . –

15 % Rabatt für Neukunden

Culver City, Kalifornien – 9. Juli 2024 – Anime-Fans in 34 europäischen Ländern haben ab sofort Zugang zu ihren Lieblingsmangas, Heimunterhaltung, Figuren, Accessoires, Kleidung, Musik und vielem mehr, mit dem heutigen Start des Crunchyroll Stores in Europa.

Der E-Commerce-Shop von Crunchyroll, der weltweit bekannten Marke, die Anime-Fans das ultimative Erlebnis bietet, startet in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Fans in diesen Regionen können nun ihre Leidenschaft vertiefen, mit einem der umfassendsten und authentischsten Sortimente an Anime- und Manga-Sammlerartikeln.

Neukunden erhalten außerdem 15 % Rabatt auf ihre gesamte Bestellung in den ersten zwei Wochen nach dem Start, der beim Check-out durch Eingabe des Rabattcodes „EUROPE“ abgezogen wird.

Crunchyrolls E-Commerce-Expansion bringt offizielle Anime-Produkte, die auf die Region zugeschnitten sind, sodass Fans weniger Zeit mit der Suche verbringen und mehr Zeit damit, sich in die neuesten Ergänzungen ihrer Sammlungen zu verlieben. Abonnenten können besondere Vorteile wie frühzeitigen Zugang und Rabatte je nach Mitgliedschaftsstufe genießen, was die Mission der Plattform unterstützt, die Fangemeinde zu fördern.

„Anime ist wirklich ein Lebensstil, und durch die Erweiterung des Crunchyroll Stores haben Fans in ganz Europa Zugang zu dem ultimativen Ziel für anime-inspiriertes Merchandise und Sammlerstücke“, sagte Terry Li, Executive Vice President of Emerging Business, Crunchyroll. „Ab heute können Fans in noch mehr Gebieten stolz ihre Leidenschaft und Liebe zu ihren Lieblingsserien mit einer kuratierten Auswahl an Manga, Heimunterhaltung, Accessoires, Haushaltswaren und mehr zur Schau stellen.“

Der Crunchyroll Store wird in Deutsch, Englisch und Französisch lokalisiert und die Auftragsabwicklung wird regional durchgeführt, um einen schnelleren und besseren Service zu gewährleisten. Für weitere Informationen zum Versand in den einzelnen Regionen besuchen Sie bitte Support & Kundendienst | Crunchyroll Hilfe

Der Crunchyroll Store ist der von Crunchyroll betriebene Online-Shop. Crunchyroll ist die globale Marke, die Fans das ultimative Anime-Erlebnis bietet. Crunchyroll bietet Fans die größte Anime-Bibliothek, neben Events, Kino, Spielen, Manga-Veröffentlichungen und mehr. Fans können Crunchyroll Premium sieben Tage lang kostenlos ausprobieren, indem sie https://www.crunchyroll.com/premium besuchen.

Über Crunchyroll.

Crunchyroll verbindet Anime- und Manga-Fans in über 200 Ländern und Regionen mit den Inhalten und Erlebnissen, die sie lieben. Neben kostenlosen, werbefinanzierten Inhalten und kostenpflichtigen Premium-Inhalten bietet Crunchyroll der Anime-Community Events, Kinofilme, Games, Merchandise, Home Entertainment und Manga-Veröffentlichungen. Auf Crunchyroll haben Anime-Fans Zugang zu einem der größten Kataloge an lizenzierten Anime, die für die Zuschauer:innen weltweit in zahlreichen Sprachen angeboten werden. Zuschauer:innen haben außerdem Zugang zu Simulcasts – Top-Serien, die unmittelbar nach der japanischen Erstausstrahlung verfügbar sind. Die Crunchyroll-App ist auf fast 15 Plattformen verfügbar, darunter die meisten Spielekonsolen. Crunchyroll, LLC ist ein unabhängiges Joint Venture zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen Sony Pictures Entertainment und dem japanischen Unternehmen Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment (Japan) Inc.; beides sind Tochtergesellschaften der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokyo.

©2024 Crunchyroll, LLC. All rights reserved. CRUNCHYROLL and the Crunchyroll logo are registered trademarks of Crunchyroll, LLC.