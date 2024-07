Würfelprobe von mrkhfloppy

Auf drei zufällig generierten Level-Karten strebt ihr nach Gold und Ausrüstung.

Die gegnerischen Würfel müsst ihr in jedem Fall auslösen, die eigenen sind optional.

Beim Schmied verbessert ihr eure Würfel oder kauft gleich einen zusätzlichen Sechsseiter.

In einem Satz: Pfiffiges wie verzeihendes Taktik-Rogueli*e im knuffigen Look

Roguelite oder Roguelike? Irgendwo zwischen der Berliner Interpretation , deren Verteufelung und einer Plauderei am hiesigen Küchentisch habe ich die emotionale Gemengelage ob eines einzigen Buchstabens kennen und fürchten gelernt. Wo die Unnachgiebigen den Rubikon wähnen, wittert man anderswo eine Mücke, die zum Rüsseltier erhöht wird. In Salomons Sinne taufen wir deshalb das Kind im Brunnen – zumindest für die Dauer dieses Spiele-Checks – schlicht Rogueli*e. Und jetzt, wo wir die Elefanten "Das ist doch kein" und (als Bonus) "Nicht noch ein" aus dem Raum geräumt beziehungsweise beim neuen Namen genannt haben, können wir über ein tolles Spiel reden: Vorhang auf fürDicefolk ist ein Würfel-getriebenes, taktisches Rogueli*e, das in einer-artigen Optik daher kommt und im Prinzip alle üblichen Genrezutaten kredenzt. Gleich dem Tanz auf der Rasierklinge stürzt ihr mit einer festen Gruppe von drei (Chimären genannten) Knuff-Monstern von einem ins nächste Scharmützel, stets den ersten und endgültigen Bildschirmtod vor Augen. Während des etwa anderthalbstündigen Marsches zum letzten Gefecht verbessert ihr die Charakterwerte – im wesentlichen Ausdauer und Stärke – eurer Recken, verleiht diesen mittels Ausrüstungsgegenstände neue Fähigkeiten oder ersetzt sie schlicht durch neue WeggefährtInnen.Der Clou des ganzen Unterfangens liegt in dessen Zufälligkeit und der permanenten Gefahr, dass eigene Glück überzustrapazieren. In jedem Spieldurchlauf werden die Verteilung der Gegner und Gegenstände, das Wegenetz der Spielwelt sowie die verfügbaren Chimären neu ausgewürfelt. Mit zunehmendem Erfolg fügt ihr dem Ganzen aber immer mehr Inhalte hinzu, die Fortuna fortan für euch bereithält. Oder eben auch nicht.Und so ist es einzig eurem Kalkül und Wagemut überlassen, ob ihr die verwundete Gruppe noch in den nächsten Kampf führt oder doch lieber den einzigen und einmalig nutzbaren Rastplatz eines jeden Spielabschnitts nutzt. Dort könnt ihr euch regenerieren oder alternativ die Werte eurer Recken steigern und dann bangen, dass die nächste Siegprämie von medizinischer Natur ist. So ihr den nächsten Kampf überlebt. Ein Besuch beim Schmied wäre eurer Wehrhaftigkeit ebenfalls zuträglich, aber auch beim Händler könnte das bislang geborgene Gold gewinnbringend in Verbrauchsgegenstände investiert werden. Eure Entscheidung.Rogueli*e-Veteranen dürfte nicht entgangen sein, dass Dicefolk bis zu diesem Punkt in etwa die Originalität eines jährlichen Sportspielnachfolgers besitzt. Und hier kommt das Würfel-basierte Kampfsystem ins Spiel. Vor jeder Runde bestimmen die Sechsseiter, welche Aktionen euch und dem Gegenüber zur Verfügung stehen. Ihr alleine wählt jedoch, in welcher Reihenfolge diese aktiviert werden. So ist es natürlich cleverer erst euren eigenen Schild und dann den Angriff des Gegners auszulösen als umgekehrt. Mit der Zeit tauscht ihr die Seiten eurer Würfel aus, um schwächere Optionen oder gar Nieten aus dem Repertoire zu verbannen oder erwerbt beim Schmied weitere Exemplare für noch mehr Handlungsspielraum.Der zweite große Kniff des Spiels besteht in der Aufstellung eurer Chimären. In der vorderen Kampfreihe befindet sich stets die AnführerIn, gefolgt von zwei Haudegen im Hintergrund, sodass sich in der Regel drei Knuff-Monster auf beiden Seiten gegenüber stehen. Würfelaktionen können jedoch nur durch die aktuelle AnführerIn ausgeführt werden oder diese zum Ziel haben. Natürlich kann die Regel durch bestimmte Handlungen umgangen werden, aber die situative Änderung beider Aufstellungen durch Rotation ist ein elementarer Spielbestandteil. Auch weil viele Boni und Fähigkeiten damit verknüpft sind. So gibt es Hyänen, die der gegnerischen AnführerIn immer eins auf den Deckel geben, wenn diese ihre Position wechselt. Andere gewinnen an Stärke, wenn sie zuvorderst stehen oder wirken gewisse Fähigkeiten wenn der Gegner rotiert.Der Spielspaß von Dicefolk beruht in erster Linie auf den Kämpfen und den damit verbundenen Tüfteleien zur Optimierung der gegebenen Würfel. Weil die Mechaniken nicht ausufernd und zugleich leicht nachvollziehbar ineinander verwoben sind, löst ihr schnell elegante wie effiziente (Ketten-)Züge aus. Das Rogueli*e ist dabei sehr verzeihlich und zwingt euch keine optimale Herangehensweise oder das Studium von Sekundärliteratur auf, um Erfolge feiern zu können. Mit Ausnahme des ersten Durchlaufs zum Kennenlernen des Spiel habe ich bisher noch jedes mal den Abspann erreicht. Wer eine taktische Herausforderung sucht und aus dem Scheitern seine Motivation bezieht, kann das Spiel demnach getrost links liegen lassen.Ihr spielt das Spiel um des Spielens willen und werdet dafür mit neuen Inhalten belohnt, auf die ihr im nächsten Anlauf stoßen könnt. So schaltet ihr etwa neue Chimären, Gegner, Biome, ein finales Boss-Level und Ausrüstungsgegenstände frei. Letztere führen (wie die neuen Knuff-Monster) neben den neuen Fähigkeiten und Boni auch peu à peu kleine Nuancen in Sachen Spielmechanik ein. Beispielsweise kommen alsbald die verfluchten Gegenstände ins Spiel, die einen starken Effekt bieten, aber nicht mehr abgelegt werden können. Und Platz für Ausrüstung ist ein rares Gut. Andere Varianten zwingen euch einen Malus für den nächsten Kampf auf und gewähren euch erst bei dessen Bestehen dauerhafte Boni. Ein übersichtliches Kompendium schlüsselt euch hierbei schnell auf, welche Inhalte ihr bereits freigeschaltet habt und was den Sammlern unter euch noch fehlt.Dicefolk ist ein sympathisches Taktik-Rogueli*e, das auf den ersten Blick alle Erwartungen an das Genre erfüllt. Die nächste Endorphin-Ausschüttung vor Augen hastet ihr von Kampf zu Kampf und trainiert eure knuffige Monsterbande für die finale Schlacht. Scheitert ihr auf dem Weg dorthin, müsst ihr leider wieder von vorne anfangen; Spielstände und Wiederholungen gibt es nicht. Dafür pfeift der Titel auf einen höheren Schwierigkeitsgrad und lädt euch zum gemütlichen Ausloten der übersichtlichen aber stimmig verknüpften Spielsysteme ein. Fortschritte und neue Inhalte fallen nicht direkt vom Himmel, das Hirn muss sich dafür aber auch niemand zermartern. Besonders die Würfel- und Formations-getriebenen Kämpfe gehen flott von der Hand und vermitteln ein angenehmes Gefühl der Beherrschbarkeit ohne belanglos zu wirken.