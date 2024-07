PM: Baue ein Königreich Stück für Stück im geometrischen Block-Fall-Strategie-Hybridspiel Drop Duchy, das im Herbst 2024 für den PC erscheint – Debüt-Demo kommt diesen Sommer (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Baue ein Königreich Stück für Stück im geometrischen Block-Fall-Strategie-Hybridspiel Drop Duchy, das im Herbst 2024 für den PC erscheint – Debüt-Demo kommt diesen Sommer

– Ein Twist beim Stapeln von fallenden Blöcken führt zu einer einzigartigen Herausforderung mit kämpfenden Armeen, Echtzeitstrategie und Ressourcensammlung –

PARIS 08. Juli 2024 – Selbst erfahrene Taktiker mit lebenslangen Blockstapel-Fähigkeiten müssen ihre Spielweise im erfrischenden Strategie-Roguelite-Hybrid Drop Duchy überdenken. Drop Duchy wird später in diesem Jahr für PC über Steam vom Publisher The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax) und Entwickler Sleepy Mill Studio veröffentlicht, nach der ersten spielbaren Demo, die in den kommenden Wochen auf Steam erscheint.

Der Ankündigungstrailer von Drop Duchy zeigt seine einfallsreiche Version des klassischen Block-Fall-Gameplays, das wir alle kennen und lieben, und verändert das traditionelle Ziel vom ordentlichen Auffüllen von Linien hin zum durchdachten Aufbau eines Königreichs aus verschiedenen Arten und Formen von Teilen:

Die Entscheidung, welche Strukturen neben Blöcken aus üppigen Wäldern, Bächen oder Grasflächen platziert werden, bestimmt, ob die Ressourcen des Landes optimal genutzt werden können, damit dein pulsierendes Reich wächst. Aber zusätzliche Güter sind nicht das einzige, was auf dem Spiel stehen; Söldnerlager profitieren auch, wenn sie neben bestimmten Geländetypen platziert werden, was eine herausfordernde Balance zwischen dem Erzielen von Vorteilen und dem Verwehren kritischer Vorteile für die Gegner vor einer entscheidenden Schlacht erfordert.

Die intuitive, rätselhafte Natur des Platzierens von Teilen macht Drop Duchy ’s belohnende Komplexität für alle zugänglich. Gut gespielte Runden führen die Streitkräfte eines Königreichs auf verzweigte, entscheidungsreiche Routen in einem großen Marsch, um eine feindliche Festung zu stürmen. Schalte Upgrades und Modifikatoren in Form von Karten frei, gewinne neue Bonus-verleihende Strukturen, Steigerungen der Soldatenrekrutierung und Ressourcensammlung sowie andere Vorteile durch tiefgehende Deckanpassung. Sollten die Streitkräfte fallen, bevor sie die Festung erobern, dauert es nur Sekunden, eine neue Runde zu beginnen und mit einer veränderten Strategie zu experimentieren.

Neue Fraktionen und Modifikatoren erwarten die fähigsten Anführer und halten Drop Duchy’s Gameplay-Loop aus Blockstapeln, Deckanpassung und Entscheidungsfindung frisch in Herausforderung und Möglichkeit. Eine bezaubernde, maquetten-inspirierte Ästhetik verleiht Drop Duchy’s Action zusätzlichen Charme und bewahrt ein fröhliches Abenteuergefühl. Unabhängig von den Kämpfen und Szenarien bleibt Drop Duchy’s Herausforderung stets spannend und voller Möglichkeiten.

