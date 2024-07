PM: Crunchyroll kündigt Neuerwerbungen bei der Anime Expo an: “Fire Force” Staffel 3, “Dr. STONE SCIENCE FUTURE”, “The Apothecary Diaries” Staffel 2, “Yakuza Fiancé”, “BLUE LOCK” Staffel 2 und mehr (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Crunchyroll kündigt Neuerwerbungen bei der Anime Expo an: “Fire Force” Staffel 3, “Dr. STONE SCIENCE FUTURE”, “The Apothecary Diaries” Staffel 2, “Yakuza Fiancé”, “BLUE LOCK” Staffel 2 und mehr

– Weltpremieren-Trailer und mehr wurden den Fans beim Crunchyroll-Industrie-Panel präsentiert! –

Culver City, CA – 8. Juli, 2024 – Crunchyroll, die ultimative Anlaufstelle für Anime weltweit, hat auf der Anime Expo 2024 sein Industrie-Panel abgehalten. Während des Panels kündigte Crunchyroll mehrere Akquisitionen verschiedener heiß erwarteter Zeichentrickserien aus Japan an, die es im kommenden Jahr für Fans in aller Welt streamen wird.

OKTOBER 2024

BLUE LOCK Staffel 2

[Staffel 1 Zusammenfassung] Nach der katastrophalen Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2018 kämpft Japans Team darum, sich neu zu formieren. Doch es fehlt ein absolutes Stürmer-Ass in den eigenen Reihen, das sie zum Sieg führen kann. Zu diesem Zweck wurden 300 der besten und klügsten Jugendspieler versammelt – darunter auch Yoichi, der seinen Tor- und Siegeshunger in bestimmten Situationen nicht zu zügeln vermag. Der japanische Fußballverband ist fest entschlossen, einen Stürmer auszubilden, der im entscheidenden Moment punkten und ein verloren geglaubtes Spiel noch drehen kann. Welcher egoistische Spieler wird sich am Ende durchsetzen können?

Natsume’s Book of Friends

[Zusammenfassung der Serie] Natsume Takashi konnte sein ganzes Leben lang Yokai sehen, ein Geheimnis, das er stets zu verbergen versuchte. Eines Tages erbt er von seiner Großmutter Reiko ein Buch, das die Namen zahlreicher Yokai enthält. Diese Namen verleihen ihrem Besitzer Macht über die Yokai, weshalb sie Natsume aufsuchen, um ihre Namen zurückzufordern – teils freundlich, teils weniger. Gemeinsam mit seinem selbsternannten Leibwächter „Nyanko-sensei“ verbringt Natsume seine Tage damit, die Namen zurückzugeben. Dabei findet er endlich einen Ort, an dem er sich willkommen fühlt, auf neue Yokai trifft und sich von alten Bekannten verabschiedet …

Demon Lord, Retry! R

Akira Oono findet sich als Endgegner und sein Lieblingscharakter, Dämonenlord Hakuto Kunai, in der Welt von Infinity Game wieder. Nachdem er Aku, Luna und andere Freunde auf seinem Weg getroffen hat, beginnt der Dämonenlord eine neue Reise, um einen Zauber zu finden, der ihn in die reale Welt zurückbringen kann. Gemeinsam mit einer neuen Beraterin – eine scheinbar hoffnungslose Optimistin namens Akane – wächst die Armee des Dämonenlords noch schneller und bunter heran.

Yakuza Fiancé

Yoshino Somei ist die vielversprechende Erbin eines großen Yakuza-Clans. Diese Zukunft scheint jedoch in weiter Ferne, als ihr Großvater und Anführer der Somei-Gruppe ihre Ehe mit Kirishima Miyama, dem Erben der rivalisierenden Miyama-Gruppe, arrangiert. Trotz des Frustes fügt sich Yoshino und zieht in das Anwesen des Miyama-Clans. Dort wird sie herzlich von Kirishima empfangen, der als wahrer Gentleman auftritt. Niemand würde vermuten, dass er aus einer Yakuza-Familie stammt, was Yoshino beruhigt. Doch schon bald offenbart sich Kirishimas wahres Wesen …

JANUAR 2025

Anyway, I’m Falling in Love with You

Mizuha erlebt den schlimmsten 17. Geburtstag überhaupt: Sie verpasst die einmalige Chance, sich dem älteren Schüler zu nähern, den sie bewundert, und und sogar ihre Eltern haben ihren großen Tag vergessen. Am schlimmsten ist jedoch, dass eine neue und unbekannte Infektionskrankheit umgeht, weshalb alle ihre Clubturniere und Schulausflüge abgesagt wurden. Sie ist überzeugt, dass sie niemals die strahlende Jugend erleben wird, von der sie immer geträumt hat … aber dann erklärt ihr Kindheitsfreund Mizuki plötzlich, dass er ihr fester Freund werden möchte?! Doch was werden ihre anderen Sandkastenfreunde dazu sagen?

WINTER 2025

Link Click: Bridon Ar

Um den verstorbenen Cheng Xiaoshi zu retten, kehrt Lu Guang zum Anfang zurück und folgt dem Weg des Schicksals. Doch ein Foto, das Hinweise auf Cheng Xiaoshis Eltern enthält, erscheint im „Fotogeschäft Shi Guang“. Um die Wahrheit aufzudecken, reist Lu Guang mit Cheng Xiaoshi nach Bridon. Dort treffen sie auf das freundliche Topmodel Xia Fei, den exzentrischen Anführer von Chinatown, Vein, und den mysteriös auftauchenden Liu Xiao … Kann Lu Guang angesichts von Menschen mit unterschiedlichen Motiven das schicksalhafte Patt durchbrechen?

APRIL 2025 & JANUAR 2026

Fire Force Staffel 3

[Staffel 1 Zusammenfassung] Tokyo brennt und Einwohner in der ganzen Stadt leiden unter unerklärlicher spontaner menschlicher Selbstentzündung! Verantwortlich für das Löschen dieses Infernos ist die Fire Force und Shinra ist bereit, sich ihrem Kampf anzuschließen. Jetzt, als Teil der Brigade 8, wird er seine feurigen Füße benutzen, um die Stadt davor zu beschützen, sich in Asche zu verwandeln! Aber seine Vergangenheit und ein brennendes Geheimnis hinter den Kulissen könnten alles in Brand setzen.

2025

The Apothecary Diaries

[Staffel 1 Zusammenfassung] Maomao führte ein friedliches Leben, bis sie eines Tages entführt und als niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft wird. Die junge Apothekerin ist jedoch keine Persönlichkeit, die für ein willfähriges Leben unter Hoheiten bestimmt ist. Als ein Kronprinz nach dem anderen einer mysteriösen Krankheit zum Opfer fällt, schreitet sie unauffällig ein, um ein potentes Heilmittel für ihre Gesundung herzustellen. Trotz ihrer Vorsicht bemerkt der höhergestellte Hofdiener Jinshi ihre Affinität für Heilkräuter und verlangt fortan bei medizinischen Problemen des Hofes nach ihrer Expertise – dadurch verstrickt sie sich unweigerlich in die Intrigen am Kaiserhof.

DEMNÄCHST

Dr. STONE SCIENCE FUTURE

[Staffel 1 Zusammenfassung] Mehrere tausend Jahre, nachdem die Menschheit durch ein mysteriöses Phänomen versteinert wurde, erwacht der außergewöhnlich intelligente und von der Wissenschaft begeisterte Senku Ishigami aus seinem Schlaf. Mit nichts außer Steinen und einer zusammengebrochenen Zivilisation um ihn herum fasst Senku den Entschluss, die Welt mithilfe von Wissenschaft wieder aufzubauen. Zusammen mit seinem muskelbepacktem Kindheitsfreund Taiju Oki, der kurz nach ihm erwacht, wollen sie die Gesellschaft aus dem Nichts neu errichten …

Zur Feier des fünften Jahrestages des Anime wurde ein neues Key-Art veröffentlicht.

Omniscient Reader

[Webtoon Beschreibung] Dokja war ein durchschnittlicher Büroangestellter, dessen einziges Interesse das Lesen seines Lieblingsroman „Drei Wege, um eine Apokalypse zu überleben“ war. Doch als der Roman plötzlich Realität wird, ist er der einzige, der weiß, wie die Welt enden wird. Mit dieser Erkenntnis bewaffnet, nutzt Dokja sein Wissen, um den Verlauf der Geschichte und die Welt, wie er sie kennt, zu verändern.

