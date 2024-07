Cities - Skylines 2 bekommt nach Patches Hotfix vor der Sommerpause

PC Xbox X PS5

Entwickler Colossal Order hat für Cities - Skylines 2 einen Hotfix veröffentlicht, der kleinere Probleme des kürzlich mehrfach gepatchten Städtebauers beheben soll. So sollen Postfilialen nun unterschiedlich große Ladungen von Postlieferungen entgegennehmen und ihre eigene Post auch Lieferwagen übergeben können, die Kosten und Leistungswerte speziell der kleinen Postfiliale wurden angepasst und ein fehlendes Icon für ein Funkturmupgrade hinzugefügt. Dieser Hotfix erschien laut der Patchbeschreibung jetzt, damit Spieler nicht auf das Ende der Sommerpause des Entwicklerstudios Anfang August warten müssen.

Der Hotfix folgt dem am dritten Juli veröffentlichten Detailer's Patch #1 (1.1.6f1). Dieser adressierte einen von Paradox ausgemachten Spielertyp, der beim Städtebau auf Details achtet und diese möglichst sauber platzieren will. Dafür brachte der Patch unter anderem 27 neue und meist kleinere Varianten von Infrastrukturgebäuden ins Spiel, reparierte eine ganze Reihe von Spielsystemen – darunter Bürogebäude, die vorher nie mehr als fünf Arbeiter anstellten – und Interfaceelemente. Nur kurz vor diesem war am 24. Juni wiederum der Patch namens Economy 2.0 (1.1.5f1) erschienen, der umfassend die wirtschaftlichen Aspekte der Stadtsimulation umbauen sollte.

Wie vorherige Updates, enthielten beide Patches laut ihren Beschreibungen Performanceverbesserungen. Neu ist jedoch der Veröffentlichungsrhythmus: Cities - Skylines 2 hatte neben neun Hotfixes seit dem Release Ende Oktober nur einen einzigen Patch erhalten, und der war mit einem fanerzürnenden DLC gekoppelt, für den der Entwickler sich entschuldigen musste. Bei Release war der Städtebauer technisch unfertig und lief daher miserabel auf selbst neuester Hardware.