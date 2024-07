Hagen – Im Tal der Nibelungen: Hohlbein-Verfilmung mit erstem Trailer

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 17. Oktober 2024 erscheint mit Hagen – Im Tal der Nibelungen eine Verfilmung der Nibelungensage von Constantin Film in den deutschen Kinos, die sich an der literarischen Vorlage Hagen von Tronje von Wolfgang Hohlbein anlehnt.

Dabei wird die Geschichte aus der Perspektive von Hagen von Tronje erzählt, der hier weniger düster und verschlagen dargestellt wird, sondern mehr als tugendhafter Mann, der von seiner Ehre und seinen Gefühlen geleitet wird. Siegfried erscheint hingegen weniger heldenhaft und dafür eher selbstverliebt mit Zügen von Arroganz. Die offizielle Inhaltsbeschreibung lautet wie folgt: